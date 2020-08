NE10

Neste Dia dos Pais, quem comprar um Samsung Galaxy S20, em promoção no plano TIM Black Família 100GB, ganha um Galaxy Watch Active 2 Foto: Divulgação

Que tal no Dia dos Pais conectar a família com um plano cheio de entretenimento e internet combinado a um dos smartphones mais modernos do momento? Essa é a proposta da TIM que está oferecendo desconto no Samsung Galaxy S20, que sai por R$2.499 no plano TIM Black Família 100GB. E para quem adquirir o smartphone até o dia 9 de agosto a vantagem é ainda maior, ganha um Galaxy Watch Active 2¹.

“O Dia dos Pais é mais uma data que será comemorada a distância em diversos lares e a conectividade é essencial nesse cenário, aproximando as famílias. Um smartphone de ponta aprimora e facilita ainda mais essas interações virtuais. É o que buscamos entregar nessa oferta, que une um plano completo com um aparelho moderno e desejado como o Galaxy S20”, explica João Stricker, Head de Marketing Consumer e SMB da TIM Brasil.

O plano

Com o TIM Black Família, cliente não precisa escolher entre isso ou aquilo, ele é um plano único no Brasil, com diversas possibilidades de entretenimento para os usuários. O cliente conta com assinatura do Netflix e navegação ilimitada no TIM Music By Deezer para titular e dependentes, dentre outros benefícios. O pacote tem 100GB de pode ser compartilhado com a família com total liberdade para navegarem como quiserem e a internet não utilizada acumula para o mês seguinte.A opção de 100GB custa por R$79,99 por pessoa, totalizando R$319,99 por mês para o titular e mais três dependentes.

O Samsung Galaxy S20

O Galaxy S20 é um smartphone que se destaca no mercado hoje, trazendo um sistema de câmera tripla com a principal de 64MP, um zoom revolucionário de até 30 vezese gravação de vídeos em 8K. O aparelho tem tela AMOLED Dinâmico de 6.2” Quad HD+ e bateria que dura o dia inteiro, essencial para os usuários quem gostam de assistir séries, filmes e estar sempre conectado. O smartphone é ideal para aproveitar todas os benefícios do TIM Black Família.

Descontos

Os clientes TIM Black têm ainda o benefício da parceria com o C6 Bank. Os clientes que comprarem o smartphone Galaxy S20 com o cartão C6 Bank até o dia 17/8, na loja online ou lojas próprias da TIM, poderão dividir o smartphone em até 18x sem juros e ganhar até 5.000 pontos átomos, programa fidelidade do banco, no cartão Carbon.

O preço do smartphone com desconto é válido até 17/8. No entanto, quem efetuar a compra até o domingo de Dia dos Pais (9/8), poderá resgatar gratuitamente um Galaxy Watch Active2. A promoção é válida na loja virtual da TIM e nos pontos de venda físicos que já estão abertos, respeitando as regras de quarentena e distanciamento social dos Estados.

Cuidados necessários

A TIM incentiva que ao decidir ir à loja física o cliente faça o agendamento digital para atendimento, protocolo para controlar o fluxo de pessoas nos estabelecimentos, de acordo com as diretrizes dos órgãos de saúde. No site tim.com.br/lojas é possível realizar a marcação e conferir a lista de lojas abertas.

Saiba mais

Para mais informações sobre preços e planos, acesse o site da Tim. Para mais informações sobre o compre e ganhe da Samsung, acesse o site Samsung Para Você.