Nova linha de comunicação reforça presença da Nagem no cotidiano do cliente

NE10

'Seu dia pede Nagem' é o conceito a ser usado nas próximas campanhas da empresa, a começar com as ações para o Dia dos Pais Foto: Divulgação

Aproximar os clientes cada vez mais da marca, ampliando a identificação e a relação de confiança. Essa é a proposta da nova linha de comunicação “Seu Dia pede Nagem”, lançada este mês para reforçar a qualidade e variedades de produtos ofertados pela empresa. A realidade da Covid-19, que alterou hábitos e rotinas de milhões de pessoas em todo o mundo, não modifica o desejo da Nagem em continuar presente no cotidiano dos consumidores.

“Pensamos na nova linha de comunicação a partir do conceito 'da casa ao trabalho'. Seja no quarto, no trabalho, no carro ou em qualquer outro ambiente, a gente está presente no dia a dia das pessoas, porque tudo o que vendemos está presente na vida delas. Na cozinha, temos eletrodomésticos, como microondas e refrigeradores. No escritório ou no home office, computadores, impressoras, papéis, lápis e uma série de outros itens. Em casa, para o lazer e a diversão, videogames, tablets, televisores. ‘Seu Dia pede Nagem’ surge em meio ao atual contexto e vem para reforçar que a gente consegue oferecer um mix de produtos para as mais variadas situações. Os produtos que as pessoas usam em seu cotidiano podem ser encontrados na Nagem, sempre”, explica a gerente de marketing da empresa, Andréa Vieira.

O conceito ‘Seu Dia pede Nagem’ fortalece ainda mais a imagem da marca, presente no cotidiano de milhões de consumidores há 29 anos. A nova linha de comunicação será adotada em todas as campanhas da empresa a partir de agora, a começar pelo Dia dos Pais. “Já começamos com várias promoções e condições de pagamento especiais em nosso site. Vamos iniciar, dentro de alguns dias, nas nossas lojas físicas. Com isso, a gente vai trabalhar a diversidade na abordagem publicitária, para desmistificar a imagem clichê de um pai mais velho com filhos adolescentes. No sentido da inclusão e da representatividade, vamos trabalhar com modelos negros, outros de várias faixas etárias, outros com Síndrome de Down, por exemplo”, pontua Andréa.

A nova linha de comunicação da Nagem também vai impactar os consumidores que preferem comprar seus equipamentos online. Segundo a gerente de marketing da empresa, as vendas virtuais cresceram 30% na comparação com 2019. Desde o início da pandemia, quando o comércio nos pontos físicos foi interrompido, a companhia ampliou os investimentos em logística e TI. Mesmo com a reabertura das lojas, agora autorizada pelo Governo de Pernambuco, a internet continuará oferecendo variedade de produtos e ótimas condições de compra.

“Nosso site teve um crescimento muito bom no primeiro semestre e acreditamos que vamos continuar crescendo, porque nosso cliente é nossa primeira preocupação, em todas as plataformas. Fazemos isso há quase 30 anos e o consumidor se sente confiante em comprar com a Nagem também pela internet, porque temos essa credibilidade. Mas, se ele preferir uma loja física, estamos prontos para recebê-lo, obedecendo a todos os protocolos sanitários e recomendações dos órgãos oficiais de saúde. A nossa nova linha de comunicação valoriza essa confiança na entrega, no atendimento, na oferta dos produtos. A Nagem preza muito por essa relação e quer trazer o cliente para perto da gente, cada vez mais”, conclui.