Novos Motorola Edge têm pré-venda na Nagem

Quem comprar os aparelhos Edge ou Edge Plus até esta segunda (13), no site ou nas lojas físicas, ganha fone Motorola Vervebuds 100 Foto: Divulgação

Unir tecnologia, design e durabilidade em um só produto. É assim que os lançamentos da Motorola - a família de celulares Edge e Edge Plus - chegam ao mercado, com smartphones que prometem entrar no ranking dos melhores aparelhos por sua inovação e pioneirismo, sendo o primeiro compatível com tecnologia 5G no Brasil. A Nagem, que está sempre à frente quando o assunto é tecnologia, faz a pré-venda dos produtos até esta segunda-feira (13), nas lojas físicas e online, com oferta gratuita do fone de ouvido Motorola Vervebuds 100, na compra de qualquer um dos aparelhos.

“O Motorola Edge é um produto que traz design e tecnologia com um acabamento de tela curva, sistema de câmera tripla com sensor de 64 MP, processador ultra-rápido, 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, além de ser o primeiro compatível com tecnologia 5G no Brasil. O lançamento vem bem robusto em relação ao seu uso e durabilidade de bateria, para que o usuário possa aproveitar toda a experiência do aparelho de forma completa”, esclarece o gerente de Telefonia da Nagem, Arthur Heider.

As configurações da versão Plus acrescentam mais inovação à família Edge. O smartphone, que também chega com a tecnologia 5G no Brasil, tem sensor de 108 MP, com zoom óptico, câmera híbrida ultra-wide e visão macro; câmera frontal de 25 MP e ajustes para ambientes noturnos ou com pouca luz; tela infinita com curva; 256 GB de armazenamento; 12 GB de memória RAM; processador rápido e bateria de 5.000 mAh, que proporciona carga com até dois dias de duração.

“Trouxemos a pré-venda para as lojas físicas e online pela oportunidade de quem gosta de tecnologia conhecer a família Motorola Edge em primeira mão. Buscamos estar sempre trazendo novidades e com a Motorola não seria diferente. Além disso, o produto vem com o fone sem fio Motorola Vervebuds 100, com design ergonômico aliado à qualidade da marca e de som”, complementa o gerente.



Versão plus tem configurações que aumentam a experiência com o usuário. Foto: Divulgação