Voltou a circular com o carro? Veja cinco itens que devem ser revisados

Revisão do carro é fundamental para quem está voltando a utilizar o veículo. Especialista em Mecânica Automotiva do Senai Pernambuco, Marcelo Farias, dá dicas Foto: Hesíodo Góes/JC

Com o plano de reabertura gradual implementado pelo Governo de Pernambuco nas últimas semanas, aos poucos as pessoas estão voltando às suas atividades, dentro do chamado "novo normal" da Covid-19. Com isso, o aumento de carros nas ruas é perceptível. Mas é importante que os motoristas atentem para os itens do carro que exigem revisão, depois de tanto tempo parado, pois esse cuidado é importante para evitar possíveis prejuízos.

O especialista em Mecânica Automotiva do Senai Pernambuco, Marcelo Farias, alerta que mesmo quem usou o veículo em pequenos percursos durante o isolamento, indo ao supermercado, farmácias ou padarias, por exemplo, deve fazer uma revisão - da mesma forma que quem não rodou de maneira nenhuma e deixou o carro parado na garagem na quarentena.

Veja a seguir o top 5 com os itens de revisão propostos por Marcelo:

1 - Fluidos

“Se formos pensar em revisão, acredito que um dos principais itens para essas duas situações - pessoas que rodaram pouco ou cujo carro ficou parado a quarentena toda - é a troca do óleo lubrificante antecipada, para evitar qualquer prejuízo nas peças. Além do óleo, é importante revisar outros fluidos, como água do radiador e água do parabrisa, por exemplo”, explica Marcelo.

2 - Palhetas do parabrisa

“Com o carro parado por muito tempo, é importante revisar o funcionamento das palhetas do limpador de parabrisa, que podem estar ressecadas com a falta de funcionamento”, pontua.

3 - Pneus e alinhamento

“Outro ponto com que devemos ter cuidado são os pneus. É preciso fazer o alinhamento e balanceamento para ver a conservação de cada um deles e se não houve deformação, para não correr o risco de causar algum acidente ou prejuízo”, complementa o professor.

4 - Sistema elétrico

“Revisão da parte elétrica é muito importante, principalmente quando falamos de iluminação, porque o acendimento dos faróis é obrigatório em rodovias federais, as BRs. Então, uma revisão em toda a parte elétrica precisa ser feita”, esclarece.

5 - Climatização

“A higienização do sistema de climatização, que é o ar-condicionado, também precisa ser conferida. Observar a troca do filtro, realizar um processo de higienização para purificar e tirar todos as bactérias e sujeiras presentes é importante, já que o carro ficou tanto tempo parado”, finaliza.

Além dessas dicas, o professor alerta também sobre os perigos que a falta de revisão pode causar. “Um dos principais prejuízos está relacionado ao óleo lubrificante. O óleo pode estar engraxado, ao invés de líquido, e essa consistência de pasta compromete e acelera o desgaste das peças, prejudicando o funcionamento e até gerando um desgaste do motor antes do tempo”, pontua o professor

A segurança do condutor e dos passageiros também entra em risco com a falta de revisão. “Com o carro parado, os pneus podem ter ficado quadrados, o que pode comprometer outros componentes do sistema de direção, como a estabilidade em curvas. Por isso, o alinhamento e balanceamento precisam ser verificados e compensados, para garantir a segurança de quem usa o veículo”, explica.

Higienização e combate ao coronavírus

Além da revisão, é importante destacar também as medidas de higienização, que viraram rotina com o combate à Covid-19, principalmente com o carro voltando a circular mais pelas ruas. “O álcool pode ser usado para limpeza do volante, da fechadura dos cintos ou do cabo de freio de mão, que são locais em que pegamos com mais frequência. Para a limpeza do painel ou de outros locais específicos, o ideal é utilizar produtos de higienização automotiva. Não é interessante manter o álcool 70 no carro, porque ele tem um alto poder de queima, se exposto ao sol. Se for deixar no carro, que seja o álcool em gel, mantido em um lugar que não bata sol e acondicionado em um recipiente que isole a temperatura”, explica.

