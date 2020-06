Integração entre especialidades é chave para sucesso de atendimento a pacientes

NE10

Inserir o estudante no contexto prático, desde o primeiro período, fez a diferença na formação de Danilo, estudante de Medicina do 11º período da FPS. Foto: Arquivo pessoal

A pandemia da Covid-19 trouxe consigo inúmeras consequências, que exigiram abruptas mudanças de variados setores da sociedade. Alvo de grande parte desse impacto, a Medicina teve que se reinventar para atender à grande demanda de pacientes, que a cada dia se espalhava pelo mundo, sem deixar de contemplar também o combate às demais patologias já existentes.

Com a crise agravada no atendimento ao público, devido ao alto número de casos do novo coronavírus e à lotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Brasil adentro, a população pôde constatar a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e também a relevância de investimentos em ciência para a continuidade de pesquisas acadêmicas, que, nos últimos anos, vinham sofrendo cortes.

“Nesse período, houve a valorização dos profissionais de saúde como um todo e também o reconhecimento da importância fundamental da ciência e das pesquisas, algo que estava muito desvalorizado no Brasil. Pudemos constatar o impacto disso porque, se um país não tem insumos para desenvolver pesquisas, ele não está pronto para enfrentar a situação que estamos vivendo e, consequentemente, não está apto para encontrar soluções”, analisa o coordenador do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Edvaldo Souza. Ele ainda ressalta que, graças aos SUS, milhões de brasileiros puderam ter acesso aos novos leitos dos hospitais de campanha abertos para o enfrentamento da Covid-19.

Atual momento ressalta a importância da atuação dos profissionais de saúde e o reconhecimento da ciência e das pesquisas, afirma Edvaldo Souza, coordenador do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). Foto: Arquivo pessoal

A necessidade de aumentar equipes interprofissionais dentro das UTIs também se tornou mais evidente com a pandemia. Ao invés do atendimento isolado, em que cada profissional da saúde concede um parecer individual, como comumente acontece nas equipes multidisciplinares, o mais adequado para a atual realidade é o paciente ter um atendimento em conjunto, com os diversos especialistas da equipe médica presentes ao mesmo tempo. Desse modo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e qualquer outro profissional de saúde importante para aquele caso discutem a situação do paciente em específico e programam, em conjunto, a assistência terapêutica mais adequada.

Devido à relevância desses novos aspectos, Souza defende que o ensino nas faculdades também precisa se atualizar, para que os profissionais recém-formados cheguem ao mercado de trabalho com esta nova visão. Ele explica que, antes mesmo da valorização desses fatores, a FPS já vinha se preparando para implantar a nova matriz curricular dos sete cursos oferecidos pela instituição. Para isso, é preciso, além da capacitação dos docentes, uma estrutura física que acomode as novidades trazidas pela atualização dos currículos.

Colocando em prática esta perspectiva em um projeto pioneiro no Brasil, a FPS inaugura, no segundo semestre, o Centro de Atenção e Assistência Interprofissional e Saúde (CAAIS), sob a coordenação da Profa. Reneide Muniz e que permitirá o treinamento e oferta de uma assistência interprofissional dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia oferecidos pela faculdade. O CAAIS, de acordo com o coordenador, será mais um ambiente onde estudantes das sete graduações poderão treinar, atendendo comunidades da região.

“Para inserirmos no nosso currículo a assistência interprofissional, a gente precisou estruturar um local de prática que atendesse esse novo aspecto. O CAAIS, que deve ser inaugurado em setembro deste ano, vem para contribuir ainda mais na formação profissional dos nossos alunos. Será mais um campo prático a que os estudantes terão acesso”, pontua.

Estudante de Medicina do 11º período da FPS, Danilo Barbosa, 29 anos, conta que a formação profissional na instituição faz toda diferença porque, além de fugir da metodologia tradicional por usar a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a faculdade insere o aluno no contexto prático da graduação desde o primeiro período. Para ele, o sucesso na carreira se dá porque a FPS busca constante atualização, não deixando de lado o incentivo ao atendimento humanizado dos pacientes.

“O Caais vai ser importantíssimo para a consolidação do aprendizado nas graduações. É muito legal essa abordagem desde o início do curso, porque a gente entra na graduação com uma visão puramente técnica da Medicina, onde se vê apenas o paciente ou apenas a doença. O interprofissionalismo vem com a proposta de comunicar e integrar melhor os profissionais da saúde, visando a humanização no tratamento do paciente. Acho que é um diferencial muito grande, porque a gente começa a ver fora da bolha, expandindo aquela visão que temos no começo do curso”, comenta.

Telessaúde em debate

A telemedicina, um dos braços que dão suporte à telessaúde, é outro aspecto evidenciado pela pandemia da Covid-19 e impactou fortemente a Medicina. Com a proposta de praticar assistência em saúde remotamente, utilizando a tecnologia como ferramenta e suporte, essa foi uma das saídas encontradas pelos componentes do setor de saúde para resguardar pacientes do risco de contaminação pelo vírus, dando continuidade ao tratamento de pacientes a distância.

O coordenador de Medicina da FPS, Edvaldo Souza, acredita que a telemedicina tem pontos positivos e negativos e que, apesar de algumas resistências na Saúde, este método provavelmente deve ser incorporado à rotina da área. “Não advogo a telemedicina para todos os casos, mas é algo que temos que aprender e refletir bastante. Essa, por exemplo, poderia ser a saída para pacientes crônicos totalmente controlados e assintomáticos, que muitas vezes se deslocam de madrugada do interior para o Recife, apenas para colher exames ou pegar medicação, quando essa situação poderia ser resolvida a distância e no seu próprio município. Então, é algo que precisa ser analisado mais a fundo”.

Atenta às novas diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM), responsável por regular a prática da telessaúde no Brasil, a FPS, com a ampliação do campus, já estuda modernizar o currículo acadêmico, caso a telemedicina possa ser agregada como extensão. No entanto, Souza adianta que isso só poderá ser estruturado de fato após a pandemia, quando o CFM deverá divulgar sua posição oficial sobre o assunto.

Entrando na reta final da graduação, Daniel Pimentel se sente mais preparado para atuar como médico depois de passar pelos estágios no Imip.Foto: Arquivo pessoal

Estudante de Medicina da FPS, Daniel Pimentel, 30 anos, está prestes a entrar na reta final da graduação e, assim como Danilo, sente-se seguro em atuar na profissão, por cumprir com afinco o internato do curso no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), hospital-escola da faculdade. Apesar da telessaúde ainda não ser algo corriqueiro no Brasil, ele conta que há abordagens no curso que discutem essa prática na atenção primária e que, mesmo que ela se estabeleça, a teleconsulta não deve substituir a assistência presencial.

“Quando a gente imagina a telessaúde neste contexto de pandemia, percebemos o quão importante são as ferramentas tecnológicas dentro da Medicina. Constatamos neste período diversas situações de saúde mental que se intensificaram, como ansiedade e depressão. A terapia a distância, diante desta realidade, é algo muito rico, porque não há o abandono da pessoa que está precisando da assistência médica. No entanto, a telessaúde não substitui o atendimento presencial. Temos que ter a consciência de que ela é um ‘plus’, que vem para ampliar possibilidades e não para substituir”, finaliza o aluno do 9º período.