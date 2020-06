Prática durante faculdade resulta em formação sólida de profissionais de saúde

NE10

Concluindo a graduação em enfermagem na FPS, Mariana Bahia destaca a importância de estar na linha de frente na reta final do curso. Foto: Arquivo pessoal

Um cenário que ninguém poderia imaginar, por causa de uma doença que atingiu todo o mundo. É no meio de uma pandemia que a estudante da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Mariana Bahia, está concluindo a graduação em Enfermagem. Às vésperas de defender seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a aluna viveu diariamente a rotina exaustiva de estágio por estar na linha de frente, atuando no hospital-escola da instituição, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

“Foi tudo muito tenso e complicado. Muitos profissionais adoeceram ao longo dos meses e quem está nos últimos períodos de faculdade está sendo essencial, porque eles contam com o nosso trabalho. Ninguém imaginou encerrar o curso numa pandemia, mas ao mesmo tempo foi um crescimento enorme, porque você vê mesmo que está preparado. Está sendo difícil, a gente não vai ter colação de grau, não vai se despedir dos amigos, dos professores. Mas, em contrapartida, cresci muito como pessoa e como profissional”, assegura Mariana.

A estudante mudou sua carreira de advogada para a área de saúde, primeiro obtendo a formação em doula e depois optando pela graduação em Enfermagem. A escolha pela FPS foi por saber que o hospital-escola da instituição era o Imip, onde ela sempre quis trabalhar. “Quando entrei na faculdade, já era doula. Entrei porque sabia que o Imip era o campus de estágio e lá é a maior referência em obstetrícia. A FPS tem uma vantagem muito grande, porque desde o primeiro momento a gente tem contato com o paciente e vai para o posto de saúde. Acho que isso traz um diferencial enorme porque, por mais que você não tenha cumprido a parte teórica toda, ainda, quando começa a ver e a aplicar na prática, as inseguranças que são normais vão te deixando mais confiante, justamente por praticarmos”, acrescenta a recém-formada.

A prática que Mariana destaca é reflexo da metodologia ativa adotada pela FPS em todos os sete cursos de saúde da instituição. Os estudantes contam, além da parte prática desde o início dos cursos, com grupos de tutoria, onde o estudo de casos estimula a reflexão e a proatividade das turmas, como conta a coordenadora-adjunta do curso de Enfermagem, Luciana Andreto.

“Em todos os cursos, a gente trabalha com a Aprendizagem Baseada em Problemas, a ABP. No máximo, os grupos são formados por 12 estudantes e um professor, que é o tutor. É assim que o estudante passa a ser o centro da atenção, onde ele precisa pesquisar e estudar os casos e o tutor vai estar junto para administrar e conduzir as discussões. Desde o início de todos os cursos, os estudantes já vão para a prática nas Unidades de Saúde da Família, onde têm esse contato com a realidade, com os usuários do SUS, com a comunidade. Fazemos essa imersão para que eles realmente entendam como funciona a assistência de saúde pública, como é a organização social, como vive a comunidade e como eles serão os profissionais responsáveis nesses meios”, explica Luciana.

Coordenadora de enfermagem ressalta a metodologia ativa e interprofissionalidade como pontos de destaque nas graduações da FPS. Foto: Arquivo pessoal

A metodologia que a FPS defende busca proporcionar aos estudantes a vivência real que os profissionais de saúde têm. Principalmente para que, em momentos como o atual, no caso de uma pandemia, eles possam ter consciência da responsabilidade social da profissão que estão escolhendo e possam levar isso para a população.

Aliás, para quem está procurando iniciar uma graduação na área de saúde, a FPS irá aceitar, pela primeira vez no vestibular 2020.2, a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para todos os cursos, inclusive Medicina. As inscrições estão abertas no site da instituição até o dia 25 deste mês, com exceção do curso de Medicina, cujo prazo termina no dia 18 de junho.

Mais especialidades, mais consistência

Outro ponto que é destacado nas graduações da FPS é a interprofissionalidade que, com o atual cenário, ganhou ainda mais evidência. A convivência com diferentes especialidades de saúde em uma mesma equipe é muito importante para a tomada de decisão, visando sempre o que é melhor para o paciente.

“Além dos incentivos aos projetos de pesquisa, extensão e toda estrutura laboratorial para o ensino com os tutores, a FPS alinha suas metodologias de aprendizagem, visando sempre a humanização do atendimento e a interprofissionalidade entre as áreas de saúde. O cuidado e a atenção aos pacientes são fundamentais e integrados a todas as áreas, entre estudantes e profissionais, sempre com foco na população. Isso é fundamental nas nossas formações, para que todos os estudantes saiam com essa visão de trabalho em equipe”, complementa Luciana.

E essa interprofissionalidade é percebida e destacada pelos profissionais que estão em contato com os estudantes e identificam características como proatividade e segurança nos acadêmicos da FPS. Marie Claire Albuquerque, estudante do 9º período de Farmácia, pode perceber essa diferença que a metodologia trouxe à sua formação durante os estágios, ao longo do curso.

Práticas logo no início do curso fizeram a diferença na hora de Marie Claire Albuquerque, estudante do 9º período de Farmácia, estagiar.Foto: Arquivo pessoal

“As práticas são muito importantes, porque desde o primeiro período a gente vai conhecendo as áreas de atuação do farmacêutico, estando em contato com elas. Essa prática, junto à teoria dos grupos de estudos, nos dá mais autonomia, principalmente no final do curso, porque muita coisa que acontece no estágio a gente consegue resolver. Percebo que outras instituições não dão tanto espaço para essa prática e, nos estágios, a gente chega com mais propriedade em relação ao que estamos fazendo”, conta Marie.

A passagem dos estudantes por estágios em diferentes áreas de atuação, dentro de uma mesma carreira, visa dar uma noção completa dos principais campos profissionais à disposição deles. As práticas, ponto forte e reconhecido na FPS, são uma das formas de demonstrar a importância do farmacêutico, por exemplo. “O curso de Farmácia da FPS traz os estágios em diversas áreas e isso acontece desde o primeiro período. O estudante é acompanhado pelo preceptor no local do estágio e supervisionado por um tutor do curso de Farmácia. A proposta traz também como um ponto forte dessa interação ensino-serviço a oportunidade de o estudante deixar sua contribuição para a empresa onde estagia, o que estamos chamando de ‘experiência exitosa do estudante’”, acrescenta a coordenadora do curso de Farmácia, Flávia Morais.

Atualmente, com o cenário de combate à Covid-19, os farmacêuticos também demonstram a importância da sua atuação para a sociedade, na linha de frente com outros profissionais da saúde, contribuindo em diversos campos científicos. Além disso, a FPS tem várias pesquisas em andamento junto com o IMIP, seu hospital de ensino, ações de extensão e responsabilidade social, a exemplo da elaboração de guias e cartilhas de prevenção à Covid-19.

“O farmacêutico tem mais de 70 áreas para atuar como profissional, por isso, é importante uma formação que dê oportunidade para o estudante vivenciar suas possibilidades e, após formado, definir em qual quer se especializar. Neste momento, o profissional farmacêutico está envolvido desde o desenvolvimento de novos medicamentos para a Covid-19; nos ensaios clínicos para comprovar eficácia e segurança de medicamentos; em diversos setores na indústria farmacêutica, desde a pesquisa, desenvolvimento e inovação até o registro do medicamento; no desenvolvimento dos testes laboratoriais e no diagnóstico da Covid-19; na manipulação de formulações de álcool em gel a 70%, na indústria e nas farmácias; na logística para acesso e distribuição dos EPIs e medicamentos usados no tratamento da Covid-19; nos hospitais, desde a central de abastecimento farmacêutico até a manipulação da nutrição parenteral, para os pacientes mais graves. Ou seja, estamos em todas as frentes, cuidando do paciente com Covid-19, ora sendo protagonista no serviço, ora sendo integrante das equipes de saúde”, detalha Flávia.