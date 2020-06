Ensino remoto pede preparação prévia e boas ferramentas tecnológicas para garantir aprendizagem

NE10

A estudante de Farmácia da FPS Maria Julha Félix explica que, apesar de não ter boas habilidades com eletrônicos, adaptou-se facilmente à nova rotina de estudos com o aplicativo sugerido pela faculdade Foto: Divulgação

A pandemia do novo coronavírus exigiu medidas criativas para que o Ensino Superior no Brasil não estagnasse e 2020 fosse um ano perdido em termos de pesquisas e compartilhamento de conhecimento. Pensando nos danos potenciais ao desenvolvimento acadêmico de milhões de estudantes em todo o país e no déficit que esses resultados poderiam sofrer, muitas faculdades decidiram se adaptar ao novo momento imposto pela Covid-19, oferecendo ferramentas para o ensino remoto para alunos e professores.

A Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) é uma das instituições de ensino autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) que adotaram a medida, com o objetivo de não comprometer o calendário acadêmico e as notas dos estudantes. Coordenador acadêmico da FPS, Gilliatt Falbo explica que a faculdade já vinha capacitando seu corpo docente com ferramentas digitais desde o início de 2019 e que por isso teve êxito em implantar rapidamente o ensino remoto, mantendo os bons resultados na instituição.

“Começamos esse processo de capacitação no ano passado, quando participamos de um curso em São Paulo. Com o resultado do projeto que desenvolvemos, estávamos fazendo treinamentos com nossos docentes para atividades remotas por uma ferramenta que adquirimos no curso. Íamos continuar com os treinamentos durante este ano quando veio a pandemia, e decidimos colocar esses conhecimentos em prática. Fizemos um tutorial para os alunos e outro para os docentes e imediatamente começamos nossas atividades virtualmente”, comenta Falbo.

A estudante de Farmácia da FPS Maria Julha Félix, 20 anos, conta que ficou mais calma ao perceber que a faculdade adotou rapidamente medidas de segurança para evitar aglomerações na instituição. Ela lembra que ficou apreensiva, porque a pandemia era algo inesperado, mas que a FPS propôs medidas simples que trouxeram tranquilidade a todos os estudantes. “A forma como a gente iria dar continuidade foi proposta de uma maneira muito segura e tranquila, para não causar desespero, porque esse sentimento é comum de acontecer em momentos como estes”, avalia.

Maria Julha revela que, apesar de não ter boas habilidades com equipamentos eletrônicos como os colegas, adaptou-se facilmente à nova rotina de estudos com o aplicativo sugerido pela FPS. Ela comenta que o app, além de ser bastante intuitivo, possui ferramentas que facilitam ainda mais o manuseio durante as tutorias. Compartilhamento de telas, arquivos e documentos, uso de um quadro virtual e boa sincronia entre os participantes da sala virtual foram alguns dos recursos que garantiram a continuidade do aprendizado dos alunos, segundo a estudante.

“Temos que nos virar nesses momentos, utilizando as ferramentas que a gente tem para não correr o risco de perder disciplinas ou trancar a faculdade, que para mim é algo negativo. O Webex é um aplicativo que, diante dos outros que pude observar, proporciona experiências semelhantes a uma aula presencial. A gente pode ter quadro para escrever coisas e é muito estável, quase não trava. Tenho amigas de outras instituições que reclamam muito dos apps que elas utilizam”, pontua.

Além da capacitação digital antecipada dos seus profissionais, a FPS contou ainda com um outro grande facilitador para o atual momento: sua metodologia de ensino. A instituição utiliza a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), um método construtivista de estímulo à aprendizagem ativa, diferente das aulas tradicionais lecionadas em outras faculdades.

“Na prática, o professor-tutor reúne-se com grupos de 12 estudantes, apresenta um caso e esse caso é discutido entre eles. Com a ferramenta que utilizamos, os estudantes entram numa sala virtual com o professor para uma conversa em tempo real. A interação é constante durante todo o processo de aprendizagem, da mesma forma que ocorre quando acontece presencialmente. É uma tutoria síncrona, com interação”, comenta o coordenador.



Gilliatt Falbo, coordenador acadêmico da FPS, defende que o preparo prévio dos docentes da instituição foi essencial para o êxito do ensino remoto

Com o ensino remoto realizado por meio do aplicativo, Falbo complementa que a FPS decidiu focar nos conteúdos teóricos de cada curso enquanto o isolamento social está em vigor. Essa medida é emergencial e, assim que as aulas presenciais forem retomadas, a carga prática de cada graduação será trabalhada. "Haverá momentos em que os alunos terão que aprender a fazer os procedimentos em nossos laboratórios para praticar a gama teórica aprendida, mas isso ocorrerá quando voltarmos às aulas presenciais. Os assuntos teóricos que podemos oferecer aos nossos alunos são ensinados com qualidade, de forma remota, sem riscos para eles em termos de saúde ou tampouco de prejuízo acadêmico".

Prestes a entrar no momento final do curso de Enfermagem, Karla Ribeiro, 25 anos, relata que o ensino remoto foi a melhor opção para ela, já que a metodologia não foi prejudicada com as tutorias online. Ela entende que a sociedade como um todo está passando por dificuldades neste período, e acredita que esta foi uma das formas encontradas para que as aulas não fossem suspensas e o ensino e a formação não ficassem comprometidos.

“Na atual conjuntura, a forma que a FPS encontrou de dar continuidade ao ensino está aprovada porque nossos coordenadores e tutores, se antes já eram presentes, agora estão mais ainda. Não corremos nem o risco de perder o período, justamente porque essa forma remota para continuação dos assuntos programáticos foi instituída. Acho que é importantíssimo também porque visa nossa continuidade rumo à graduação”, defende a estudante do 8º período.



Karla Ribeiro, aluna de Enfermagem da FPS do 8º período, acredita o ensino remoto foi a melhor forma encontrada pela FPS em não parar as atividades acadêmicas

Vestibular 2020.2

A Faculdade Pernambucana de Saúde usará pela primeira vez a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como porta de entrada para todas as graduações no segundo semestre, incluindo Medicina. De acordo com o coordenador acadêmico da faculdade, Gilliatt Falbo, o momento de isolamento social exigido pela pandemia do novo coronavírus foi um dos fatores que influenciou a favor da decisão. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da instituição.

Todo o processo seletivo, como inscrição e matrícula para as novas turmas, será realizado de maneira remota. “As pessoas não vão precisar ir à faculdade para fazer sua inscrição. Sempre tivemos provas presenciais, mas com a pandemia vamos usar a nota do Enem e toda matrícula vai ser feita remotamente”, explica Falbo.

As inscrições para os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia seguem até o dia 25 deste mês. Já os novos estudantes que têm interesse na graduação em Medicina têm até o dia 18 para se inscrever.