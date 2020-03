Especializações são diferenciais para quem busca investir na profissão

NE10

Unit oferece mais de 10 cursos em diferentes áreas. Instituição está com vagas abertas para novas turmas, que conta com o coordenação de Arthur Filgueiras. Foto: Luisi Marques/JC360

Buscar aprimoramento para um melhor desempenho profissional é a escolha certa para quem procura investir na carreira. Com a variedade de cursos possíveis, ter em mente qual o seu foco e objetivo são pontos importantes para decidir o que fazer. O empresário Luis Gustavo Chaprão sabe bem o que é isso. Depois de se formar nos cursos de administração e gestão comercial, iniciou a especialização de Gestão de Negócios com Ênfase em Startup, no Centro Universitário Tiradentes (Unit), onde aplicou os conhecimentos do curso na sua vida profissional e hoje administra duas empresas.

“A pós-graduação agregou para me transformar no profissional que eu sempre quis ser. Existe um Luis antes e um depois desse curso. Foi uma das melhores experiências, principalmente como profissional, e que com certeza serviu como um divisor de águas da minha carreira”, explica o empresário que está no último mês de conclusão do curso.

Com duração de 18 meses, o curso de Gestão de Negócios com Ênfase em Startup - assim como outras especializações da Unit - tem como foco o desenvolvimento do estudante para que ele possa aplicar na prática o que está aprendendo em sala de aula. “O curso tem uma pegada muito diferente, bem mercadológica. Os professores têm experiência de mercado e trazem isso para a sala de aula, como forma de laboratório. A gente consegue fazer uma analogia do que queremos ser no mercado como empresa ou como startup”, comenta Luis.

Mas não é só em gestão que a Unit está focada. A instituição oferece mais de dez especializações nas áreas de Psicologia, Tecnologia, Estética e Cosmética, Direito, Saúde e Gestão. O coordenador geral dos cursos, Arthur Filgueiras, esclarece a percepção que a Unit teve desses profissionais que estão buscando uma pós-graduação para continuar investindo na profissão, sem deixar de lado um formato que alie sala de aula com prática.

“Com a nossa pós-graduação, o estudante tem essa oportunidade de encontrar professores que vão falar a linguagem da área, antenados com as mudanças do mercado 4.0, onde a tecnologia da informação se faz presente. Nós não temos cursos engessados, temos disciplinas que o aluno vai ter oportunidade de aprender sobre conteúdos atuais e que ele vai poder colocar em prática”, comenta o coordenador.

Além de um corpo docente qualificado, o estudante vai dispor de uma estrutura pensada e voltada para contribuir com o seu desenvolvimento. Com dois campi na Região Metropolitana do Recife, uma na Boa Vista e outra na Caxangá, a Unit oferece formas de vivenciar a prática sem sair do centro universitário, como explica Arthur Filgueiras. “Para atender uma formação com a maior qualidade possível, nos nossos cursos de negócios, por exemplo, a metodologia que os professores utilizam parte de casos reais e dinâmicas práticas. A gente tem o espaço Google For Education, com aulas que acontecem lá. Nas aulas de Direito, temos a sala de júri simulado, onde nosso aluno tem a oportunidade de realizar essa vivência. Nos cursos de Estética, que demandam bastante prática, nossos alunos assistem aula na unidade da Caxangá e têm prática real, no momento que eles estão cursando a disciplina, com a supervisão do professor”, esclarece.

Novidades e parcerias

Complementando a cartela oferecida pelo centro universitário, a Unit está lançando dois novos cursos, que estão com inscrições abertas por meio do site. Os cursos de Marketing Digital e Inteligência de Mercado e Data Science Security and Privacy são as novidades: o primeiro, voltado para profissionais da área de comunicação, marketing e vendas; e o segundo, para quem atua na área de tecnologia. Com o atual cenário de saúde pública mundial, as aulas terão início tão logo as autoridades brasileiras considerem seguro, passada a pandemia do Covid-19. A Unit está acompanhando todos os posicionamentos para manter os estudantes informados sobre o início dos cursos.

“Esses cursos buscam proporcionar ao profissional uma alta performance, com um currículo inovador e disciplinas que são ferramentas de trabalho. O curso de Data Science Security and Privacy, por exemplo, vai abordar algo muito importante hoje em dia que é segurança de dados”, comenta o coordenador.

Além disso, a Unit - que já é parceira do Porto Digital em alguns cursos de graduação - em breve está projetando novas pós-graduações em parceria com o parque digital. “A gente é parceiro do Porto Digital, trazendo para a formação dos estudantes a possibilidade de fazerem visitas técnicas e vivências com empresas do Porto em uma imersão real. Estamos ainda com um processo de bootcamp - que é um programa de ensino imersivo com foco nas habilidades mais relevantes - em que os estudantes estão aprendendo a programar, também em parceria com Porto Digital. E nossa ideia é continuar investindo nessa parceria para oferecer mais cursos”, informa.