Seminovos unem qualidade com preços convidativos

NE10

Shopping do Automóvel é reconhecido pela grande variedade de carros. Foto: Luisi Marques/JC360

Conforto, direção elétrica e bom desenvolvimento são algumas das características analisadas quando o assunto é compra de carro. E realizar o sonho do automóvel próprio não está associado a carro novo. Isso porque os seminovos são uma opção com preço abaixo do mercado, pouco desgaste e qualidade.

Há anos atuando nesse setor, o Shopping do Automóvel conta com duas lojas – uma no Recife, na Imbiribeira, e outra em Olinda, próximo ao Centro de Convenções – e uma variedade de lojistas prontos para atender cada cliente, identificando sua procura e oferecendo opções de carros que atendam a demanda de cada pessoa.

Para entender melhor sobre o assunto, o apresentador Silvio Menezes foi até uma das lojas do Shopping do Automóvel e conheceu as vantagens de comprar um seminovo. Confere no vídeo:

Além disso, o Shopping do Automóvel também é conhecido pelos feirões de ofertas, onde é possível aproveitar mais facilidades para compra do carro. Em breve com novidades para os clientes.