Mini Chef 2020 termina com vitória de Wendel Luiz

Wendel e a apresentadora Erika Alves na final do Mini Chef 2020. Ele surpreendeu jurados durante a prova de ontem, que exigiu o preparo de moqueca de peixe Foto: Reprodução/TV Jornal

Macarronada, frango xadrez e bolo vulcão. Os pratos que fizeram parte do cardápio das provas classificatórias da segunda edição do Mini Chef foram bem diversos. E foi justamente essa variedade de sabores que fez os pequenos cozinheiros Dafne Fernanda, 10 anos, e Wendel Luiz, 13 anos, mostrarem suas habilidades para conquistar um lugar na prova final. O resultado? Wendel foi o grande vencedor do programa.

Para o último episódio dessa temporada, exibido ontem (15/02), o cardápio não poderia deixar de ser surpreendente. O prato escolhido foi moqueca de peixe e, assim como nas outras etapas, as gravações aconteceram na sede da Uninassau, no bairro das Graças, no Recife.

Típico da culinária brasileira, principalmente no litoral, os cozinheiros mirins contaram com a ajuda do júri no preparo da moqueca. Os jurados técnicos foram Pedro Godoy, chef do Arvo Restaurante, e Marcos Levi, chef e professor da Uninassau - responsáveis pela avaliação dos pratos. O júri artístico, formado por Nanda Melo, contadora de histórias, e Bia Medeiros, da Banda Lelê, deu algumas dicas aos finalistas.

“A moqueca é um prato que se serve quente. É preciso prestar atenção na ordem de colocar os ingredientes, para não antecipar elementos que entram no final e acabar endurecendo ou criando uma consistência diferente na hora de servir. É preciso atenção no pirão também, porque deve ser bem brilhante e chamar atenção com os olhos”, indicou o professor da Uninassau.

Além da moqueca, os cozinheiros tiveram que fazer dois acompanhamentos obrigatórios: pirão e arroz. A prova teve duração de uma hora e contou com a presença das outras participantes no Mini Chef: Christyna Ellen, 10 anos; Clara Morais, 8 anos; Sabrina Kethilly, 14 anos; e Brenda Vitória, vencedora do Mini Chef 2018, que assistiram toda a competição.

Mesmo com toda a pressão da final, Dafne e Wendel receberam muitos elogios pelo desempenho durante o preparo da moqueca. “Ela estava muito concentrada e decidida do que iria fazer durante todo o processo. Logo quando a prova começou, tomou a frente e eu fiquei bem surpresa”, comentou Bia Medeiros, da Banda Lelê.

Já Wendel, além dos muitos elogios, conquistou o primeiro lugar na avaliação dos jurados. “O desempenho de Wendel foi de admirar. A diferença dele para Dafne é que ela parecia saber a receita desde o começo. E o Wendel demonstrou, no final, tirando da cartola um ótimo prato, que ele também sabia fazer. E aí o cheiro da moqueca subiu e me surpreendeu”, detalhou o chef Pedro Godoy.

Assim como nos outros episódios, todos os participantes ganharam um jogo de utensílios para cozinha da Mallory, e kits com produtos Tambaú e Mauricéa. Além dos produtos, Wendel, grande vencedor do reality show de culinária infantil, também recebeu um smartphone em comemoração ao primeiro lugar.

TEMPORADA 2020

O reality Mini Chef, da TV Jornal/SBT, conquistou o público mirim na sua primeira edição. Este ano, a temporada começou com os cinco selecionados recebendo a visita da apresentadora Erika Alves, que conheceu um pouco mais da história de cada um, além de acompanhar o preparo de um prato na cozinha da casa deles.

Depois dessa etapa, os cozinheiros mirins passaram pelas provas classificatórias. Realizadas na sede da Uninassau, no Recife, os conhecimentos em gastronomia e a desenvoltura na cozinha foram testados e observados a cada episódio.

Para dar dicas e avaliar o desempenho dos participantes,um júri formado por chefs de cozinha e personalidades do universo infantil esteve presente nas provas de cada episódio, gerando troca de conhecimento e muita diversão para os pequenos.

O programa Mini Chef foi realizado com patrocínio da Uninassau, Tambaú, Mauricéa, Narciso e Mallory.