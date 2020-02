Dafne e Wendel chegam à final do Mini Chef 2020

NE10

Dafne e Wendel disputam o título de Mini Chef 2020 neste sábado Foto: Reprodução/TV Jornal

Com a saída de Sabrina na semifinal do Mini Chef no último programa - quando os participantes tiveram que mostrar que dominavam também a culinária oriental, preparando um frango xadrez -, Dafne e Wendel terão que dar o seu melhor para levar o título de cozinheiro mirim mais famoso da Região Metropolitana do Recife. Neste sábado (15), às 10h, na TV Jornal, eles irão mais uma vez à cozinha da Uninassau para passar pelo último desafio do reality.

Para chegar até a grande final, os dois tiveram que passar por muitas provas. Dafne Fernanda tem 10 anos, é moradora da Vila Califórnia, em Ipojuca, e, para garantir a vaga no Mini Chef, preparou um delicioso arroz de peixe com camarão, em homenagem a Porto de Galinhas, distrito do município onde mora com a família. Seu desempenho a cada etapa foi elogiado pela comissão julgadora, sempre composta por dois especialistas, que fazem parte do júri técnico, mais um convidado, que forma o júri artístico. A prova em que ela mais se destacou foi a do bolo vulcão. “O bolo de Dafne ficou muito bom porque ela quis fazer algo diferente: ousou em mesclar brigadeiro preto com branco”, comentou Daniel Dantas, professor de gastronomia da Uninassau e jurado do desafio.

Já Wendel Luiz tem 13 anos, mora no bairro de Água Fria, no Recife, e conquistou o júri do programa fazendo um bolo cremoso de milho. Mas o ponto alto do mini chef na competição aconteceu na prova de culinária oriental, em que ele improvisou no ponto do amendoim e surpreendeu todos com a crocância do ingrediente no frango xadrez.

Grande final

Agora, os dois vão disputar quem levará o Mini Chef 2020. Na grande final, todos os integrantes que participaram do concurso vão se reunir para assistir à prova e dar forças aos amigos. O vencedor do concurso de culinária infantil, além de ganhar um kit com utensílios para cozinha da Mallory, também levará um smartphone. Já o segundo lugar da competição, assim como os demais participantes, levará também kit com utensílios para cozinha da Mallory.

O projeto Mini Chef tem o patrocínio da Uninassau, Tambaú, Mauricéa, Narciso e Mallory.