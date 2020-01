Check up pet: entenda a importância dos exames regulares

NE10

A médica veterinária Paula Cardoso explica a importância de fazer o check nos pets regularmente Foto: TVJC

O mês de janeiro é usualmente um período que muitas pessoas utilizam para fazer aquela recorrente visita aos médicos, a fim de conferir se a saúde está em dia. O que muitos ainda não percebem é que, da mesma forma que o corpo humano precisa dessa atenção, a saúde dos pets também necessita de cuidados especiais e revisões periódicas.

Paula Cardoso, médica veterinária especialista em Nefrologia do Hospital 4 Patas, em Olinda, ajudou o público da TV JC a entender a importância dessa prevenção. Ela explica que o check up é primordial porque, antes de tudo, ajuda os médicos a detectar doenças assintomáticas no organismo do animal ou até mesmo alterações que o próprio tutor não consegue perceber. "Por isso, quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances do pet se curar de um provável problema de saúde", comenta a especialista.

Outro fator que deve levar o tutor a ter cuidados especiais com o bichinho de estimação é o período de vida do animal, que, se comparado com os humanos, é bem menor. Cães e gatos, por exemplo, costumam viver sete anos e isso torna a saúde deles ainda mais frágil. No Hospital 4 Patas, os veterinários especialistas realizam essa avaliação geral, em que é possível, por exemplo, colocar as vacinas em dia. Há também a avaliação física e, em alguns casos, exames laboratoriais para garantir que o pet esteja realmente saudável.

Entrevista TVJC

Confira maiores detalhes sobre a importância de fazer um check up em seu pet na entrevista para a TV JC com a médica veterinária do Hospital 4 Patas Paula Cardoso: