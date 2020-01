Colégio Madre de Deus tem grande aprovação na UPE

NE10

João Pedro Branquinho fechou Ensino Médio com vaga em Medicina Foto: Divulgação/Colégio Madre de Deus

O modelo de vestibular seriado da Universidade de Pernambuco resulta em três anos de esforço e dedicação para os estudantes que anualmente realizam uma etapa do já conhecido SSA (Sistema Seriado de Avaliação). No Colégio Madre de Deus, o número de aprovados, que este ano chegou a 22 aprovações diretas - com tendência a aumentar, após os remanejamentos - reflete um trabalho que começa ainda no 9ª ano do Ensino Fundamental 2, com o laboratório de redação, e se intensifica no Ensino Médio.

“No Madre, temos uma preocupação quanto ao conteúdo programático da UPE e não abrimos mão de trabalhar tudo isso de maneira confortável, com práticas de exercício de forma expressiva, com simulados semanais. Essa preparação ainda perpassa um completo acompanhamento psicológico, com o apoio do setor pedagógico e de psicologia, muito bem alicerçado pelo trabalho de coach que fazemos com Socorro Oliveira e Lucileide Nóbrega. A partir delas, a gente mapeia as opções de curso dos alunos, para direcionar de forma mais assertiva o potencial de cada estudante”, explica o coordenador do Ensino Médio, Jaires Firmino.

Pedro Henrique Perdigão, aprovado entre os cinco primeiros colocados no curso de Nutrição da UPE, reconhece a importância que o Madre de Deus tem na sua vida escolar, principalmente por acompanhá-lo desde pequeno. “O Madre é o meu primeiro colégio, sempre estudei nele. Ele me deu uma boa base, principalmente quando estava no 9º ano, onde os professores já nos preparavam para a rotina de ensino que iria se iniciar para o vestibular”, conta o estudante de 18 anos.

“A cada etapa do SSA, com os estudos e o laboratório de redação, que foi fundamental para o SSA3, fui conseguindo bons resultados. Com o listão da UPE, vi que minha nota tinha subido e fui aprovado”, comemora.

Além de Pedro, o Madre de Deus aprovou seis estudantes em colocações até o 10º lugar, em cursos como Odontologia, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Administração, Ciências Biológicas e Educação Física.

“No colégio, procuramos sempre ser assertivos na hora de cobrar as competências e habilidades de cada aluno com base no conteúdo trabalhado, pois acreditamos que é o treino que leva ao sucesso. Com isso, estamos conseguindo crescer anualmente o número de aprovados, representando cerca de 98% de aprovações de nossos estudantes em instituições públicas de ensino”, finaliza o coordenador.