Programa de MBA da Unicap inscreve até 24 de janeiro

As inscrições para os setes cursos de MBA da universidade estão abertas até o dia 24 de janeiro Foto: Hesíodo Góes/JC360

Fazer um curso de MBA (Mestre em Administração em Negócios, do inglês Master of Business Administration) tem se tornado cada vez mais a melhor opção para quem deseja associar uma boa especialização a mais uma titulação no currículo acadêmico. Dentre as mais diversas áreas da pós-graduação, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) está com inscrições abertas até o dia 24 de janeiro no site da instituição para o processo de ingresso na Católica Business School.

No total, a Unicap oferece atualmente sete cursos de MBA, que abrangem as áreas de Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios, Gestão de Projetos, Finanças e Controladoria e Investimento em Ações e Mercado de Capitais. Além desses, a universidade conta também com duas novas especializações em Digital Strategy e o LIS Liderança, Inovação e Negócios Sustentáveis, que, apesar de estarem estreando este ano, já são as mais procuradas.

O professor e diretor da Católica Business School, Maurício Xavier, ajuda a entender o programa de MBA da universidade e como escolher o curso que mais se afina com a atuação no mercado. “A escolha de um MBA traz uma responsabilidade enorme, porque é um investimento de dois anos, então é preciso escolher o lugar certo e cumprir requisitos que o mercado exige. O primeiro é optar por um tema de seu interesse para o desenvolvimento da carreira. Outro ponto são as competências demandadas pelo mercado, se certificar de que o programa do curso cobre todas elas. Já o terceiro ponto, que é extremamente importante, tem a ver com os professores e tutores. No caso da Católica Business School, é um corpo docente bem preparado academicamente e com reconhecimento profissional”, explica.

Confira abaixo mais detalhes sobre o programa de MBA da Unicap: