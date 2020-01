Bomba d’água traz praticidade em uso doméstico ou empresarial

NE10

André Nakamura, representante da Franklin Electric Schneider Motobombas, destaca a importância de conversar com o vendedor na hora de escolher a bomba d'água. Foto: Luiz Pessoa/JC360

Casas, apartamentos, empresariais. Agricultura, indústria, comércio. As bombas d’água podem estar presentes em todos esses ambientes e setores, e o seu uso no dia a dia é mais comum do que se pode imaginar. Esses equipamentos, utilizados para transportar água em diferentes lugares e circunstâncias, apresentam uma variedade de modelos e marcas no mercado.

O representante da Franklin Electric Schneider Motobombas, André Nakamura, foi a uma loja do Armazém Coral para explicar melhor sobre o funcionamento e sua instalação. “A bomba d’água pode ser aplicada em diversas utilizações. Na hora da compra, é fundamental que o cliente especifique ao vendedor qual sua real necessidade, para onde ele quer levar essa água, e o volume necessário para ser transportado, para que ele possa receber as melhores explicações”, esclarece.

Com uma grande variedade, além de identificar qual o uso para escolha da bomba d'água, é preciso também atentar para a sua instalação. “É ideal que se tenha um profissional habilitado, que entenda um pouco de hidráulica e da parte elétrica também, uma vez que é um produto muito técnico. Um detalhezinho na instalação pode determinar se a bomba vai funcionar ou não, e até em termos de garantia também”, complementa.

Veja o vídeo completo com mais informações de André Nakamura: