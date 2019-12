Começar 2020 de carro novo é sonho que pode virar realidade

NE10

Shopping do Automóvel da Imbiribeira oferece condições especiais de pagamento em feirão que vai até domingo Foto:Hesíodo Góes/JC360

Com o fim do ano, as listas de metas e sonhos a serem realizados em 2020 começam a ser traçadas. Iniciar uma faculdade, começar uma reeducação alimentar, praticar esportes, dar entrada em um apartamento, fazer um curso de idiomas... Os tópicos são diversos. E, para muitos, o sonho do carro na garagem faz parte dessa lista.

Pensando em transformar esse sonho em realidade, o Shopping do Automóvel está com uma campanha especial para quem pretende começar 2020 motorizado. Isso porque a empresa está oferecendo o pagamento da primeira parcela somente em 2021. O cliente pode ir a qualquer uma das lojas do Shopping do Automóvel, na unidade da Imbiribeira, escolher o semi-novo dos seus sonhos e a primeira parcela só começa a ser paga em janeiro de 2021. As condições especiais valem no feirão que acontece desta quinta (12/12) até o próximo domingo (15/12).

Além disso, no Shopping do Automóvel o cliente recebe um atendimento personalizado para tirar todas as dúvidas sobre o modelo, motor, peças e histórico do carro. “Quando os clientes procuram o Shopping do Automóvel, eles chegam a qualquer uma das nossas lojas e podem ser atendidos pelo dono. Esse diferencial, aliado a todos os lojistas que estão prontos a oferecer o modelo exato que o cliente procura, contribui para oferecermos os melhores seminovos e as melhores condições”, complementa Sérgio Leão, lojista do Shopping do Automóvel.

Confira no vídeo mais sobre o atendimento personalizado: