Unicap encerra inscrição para vestibular 2020

NE10

Candidatos têm até esta sexta (06) para fazer o pagamento do boleto de inscrição no vestibular da Unicap. Foto:TVJC

Os candidatos que pretendem concorrer a uma das vagas no vestibular da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) têm até esta sexta (06) para realizar o pagamento do boleto da inscrição. É preciso acessar o site vestibular.unicap.br e escolher uma entre as 38 graduações. Direito e Medicina aparecem no topo da lista dos cursos mais concorridos.

O curso de Direito da Unicap é um dos mais tradicionais do Estado, com 60 anos de existência. São oferecidas 780 vagas para os turnos da manhã, tarde e noite. A graduação é reconhecida nacionalmente pela sua excelência, prova disso são o selo OAB Recomenda, concedido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e conceito máximo na avaliação do MEC, com nota 5.

Além dos acadêmicos, o corpo docente também é formado por desembargadores, juízes, promotores, advogados e defensores públicos. A Católica dispõe de vários instrumentos para proporcionar vivências práticas aos alunos como o convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; do Fórum Universitário, no qual funcionam Juizados Especiais Criminal e Cível; e da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O modelo de gestão do curso reforça disciplinas ligadas aos Direitos Humanos e a criação da Cátedra Dom Helder Câmara em parceria com a Unesco.

O curso de Medicina também proporciona vivências práticas aos alunos desde o começo da graduação, através da atuação nos Núcleos de Assistência Básica. O curso está organizado em doze períodos (seis anos) e funciona em horário integral pela manhã e à tarde. O aluno que atender ao perfil socioeconômico e à legislação vigente poderá ser beneficiado com Fies, Prouni, Aplub e bolsas de assistência social da própria Unicap.

A Católica firmou parcerias com hospitais de alta complexidade administrados pelo Governo do Estado, além dos hospitais filantrópicos Maria Lucinda e Santa Casa de Misericórdia. Foram estabelecidos também convênios com a Prefeitura de Olinda para atuação dos universitários nas policlínicas e nas unidades de saúde da família da cidade. No caso da capital pernambucana, o curso de Medicina da Unicap se utilizará de parte da estrutura da Maternidade Barros Lima.

Confira a entrevista sobre os cursos na TV JC.