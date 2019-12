Unicap oferece bolsas de até 50% para cursos de Ciência Política, Serviço Social e Licenciatura em Matemática

NE10

Professores de Licenciatura em Matemática, Ciência Política e Serviço Social explicam o porque as áreas são as mais procuradas no mercado de trabalho Foto: TVJC

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a polarização política no país e o crescimento das políticas públicas sociais, nunca foi tão importante a formação de profissionais nas áreas de Licenciatura em Matemática, Ciência Política e Serviço Social. As três graduações possuem uma grande demanda no mercado de trabalho e estão sendo oferecidas no vestibular 2020 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). As inscrições terminam nesta quinta-feira (5/12) e podem ser feitas pelo site da Unicap.

O bacharelado em Ciência Política tem duração de quatro anos. As aulas são ministradas no turno da manhã, com grade curricular estruturada em dois eixos: Gestão Pública e Relações Internacionais. Os profissionais terão o grau de cientistas políticos. O curso foi inaugurado este ano e tem como principal missão fazer análises de conjuntura do cenário político regional, nacional e internacional com o intuito de sempre promover o debate científico. Os cientistas políticos podem atuar em diversas áreas, dentre elas, órgãos de administração dos governos municipais, estaduais e federal, em organizações não-governamentais, como consultores ou assessores políticos, em pesquisas acadêmicas e de opinião, entre outros. Os assessores parlamentares e ex-alunos Católica ganham bolsa de 30%, já os demais aprovados terão direito à bolsa de 20%.

E para quem for aprovado no curso de Serviço Social, o valor da bolsa é de 50%. A graduação é bem tradicional na Católica, com mais de 45 anos de existência. As aulas acontecem no turno da noite e o curso está organizado em quatro anos. Na última avaliação do MEC, o conceito foi 4, numa escala de 1 a 5, o que significa “muito bom”. A demanda por assistentes sociais tem crescido muito devido às mudanças nas políticas públicas de saúde, segurança pública, habitação e educação. As transformações na legislação trabalhista também têm impactado no campo de atuação do assistente social.

O assistente social formado pela Unicap é preparado para identificar as demandas socioinstitucionais; construir respostas profissionais aos problemas sociais; elaborar, implementar, monitorar e avaliar planos, programas e projetos na área social; viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais e comunitárias; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; elaborar e desenvolver pesquisas científicas na área social; formular e implementar políticas sociais; prestar assessoria e consultoria no âmbito social; orientar a população para a defesa de seus direitos sociais.

A licenciatura em Matemática forma professores que articulam o conhecimento das áreas à pedagogia dos ensinos Fundamental e Médio. O curso capacita também para o uso das novas tecnologias da comunicação e informação, bem como forma professores-pesquisadores que enfrentem os desafios do ensino na realidade da educação básica. A Licenciatura é oferecida no turno da noite em quatro anos. Como existe uma alta demanda por professores, quem cursa a licenciatura de Matemática consegue boas ofertas de emprego. Outra notícia animadora é que os alunos aprovados também ganham bolsa no valor de 50%.

O profissional licenciado em Matemática está habilitado para atuar nos ensinos Fundamental e Médio. Esses profissionais podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, instituições de ensino e organizações, ministrando aulas, assumindo cargos de direção, atuando como apoio nas áreas de tecnologia para educação.

