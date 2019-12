Entenda como escolher a porta certa para cada cômodo

NE10

Arquiteta e urbanista, Maria Milet explica o que precisa ser levado em conta na hora de escolher uma porta Foto: Luiz Pessoa/JC360

Em uma construção, cerca de 20% do orçamento está diretamente relacionado à aquisição das esquadrias, que são elementos de ligação entre ambientes internos e externos, como portas e janelas, ou elementos vazados, como os cobogós. Além de avaliar o impacto que esses elementos vão ter no orçamento de uma construção ou reforma, é importante também atentar para os tipos de materiais utilizados na hora de selecionar que porta colocar em um determinado cômodo da casa.

Para arquiteta e urbanista Maria Milet, que esteve na loja do Armazém Coral para falar sobre o assunto, a escolha de portas com materiais relacionados aos ambientes em que elas ficarão expostas é fundamental. “As portas de entrada precisam ser resistentes, mas não podemos deixar de lado a estética, que está muito ligada ao ambiente onde a porta será instalada. Madeira, vidro e alumínio são exemplos de materiais que podem ser usados”, explica.

A arquiteta destaca também os ambientes “molhados” da casa - cômodos que costumam receber mais água ou produtos de limpeza, como as cozinhas, os banheiros e as varandas. Para esses ambientes, as portas precisam ser ainda mais robustas. “Quando estamos falando de áreas molhadas, é importante consideramos que esses ambientes vão estar em contato com água, limpeza, temos a questão da gordura nas cozinhas e é importante que sejam materiais laváveis ou mais duráveis, como madeira maciça, por exemplo”, explica.

Confira essas e outras dicas sobre como escolher a porta ideal para cada cômodo da casa no vídeo a seguir: