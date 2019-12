Cursos de Engenharia estão entre os destaques da Unicap

NE10

Os coordenadores dos cursos de engenharias da Unicap explicam melhor como a universidade tornou-se referencia nos cursos de exatas Foto:TVJC

Reconhecida tradicionalmente pelos cursos na área de humanas, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) também se destaca pelos cursos de Engenharia. Aliada ao bom ensino está a alta taxa de empregabilidade, o que torna o momento favorável para quem deseja cursar as Engenharias Ambiental, Química e de Produção. As graduações estão sendo oferecidas no Vestibular 2020 da Católica, cujas inscrições se encerram na próxima quinta (05/12) e podem ser feitas pelo site da Unicap.

O curso de Engenharia Química da Católica está entre os melhores de Pernambuco e do Brasil. É o que revela a avaliação do Ministério da Educação, que atribuiu conceito 4 a esta graduação, numa escala de 1 a 5, o que significa que o curso é “muito bom”. São cinco anos de duração, com aulas no turno da noite. O engenheiro químico pode trabalhar nas indústrias do petróleo, petroquímica, açúcar e álcool, borracha sintética e seus produtos, cosméticos e perfumes, fármacos e bioprodutos, fibras sintéticas e têxteis, gases industriais, óleos e gorduras, insumos químicos para a agricultura, papel e celulose, plásticos e resinas, refratários e cerâmicos, materiais de limpeza, tintas e vernizes, entre outros.

O planejamento e a gestão são os fios condutores do curso de Engenharia de Produção, que possui uma grade curricular organizada em cinco anos no turno da noite. O profissional formado na Unicap irá desenvolver competências para uso de ferramentas de informática, conceitos de viabilidade econômica, administração de mudanças, espírito de liderança, técnicas de negociação, empreendedorismo e habilidade em trabalhar com pessoas. Este profissional pode atuar nas áreas de automação, consultoria, docência e treinamento, engenharia de processos, de produto e qualidade, gestão de pessoas, projetos, de finanças, de tecnológica, vendas e mercado. Como pesquisador, ele pode desenvolver novas técnicas e métodos de análise e otimização de processos produtivos.

Em tempos de mudanças climáticas e soluções urgentes para o tema, o curso de Engenharia Ambiental se revela uma ótima opção para quem deseja atuar nesta área. Na Católica, a graduação é oferecida no turno da noite e está organizada em cinco anos. O engenheiro ambiental possui uma gama enorme de atuação. Só para citar alguns exemplos: planejamento, licenciamento, gestão e monitoramento ambientais, além de trabalhar as necessidades de adequações das empresas. Outro campo é o de recursos energéticos renováveis, no qual o profissional pode desenvolver ações de conservação, fontes alternativas e renováveis de energia. Também é possível analisar aspectos legais em avaliações, perícias e arbitragens.

Confira a entrevista para a TV JC com os coordenadores dos cursos.