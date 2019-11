Farmácia e Nutrição são novidades no vestibular da Unicap

NE10

Os coordenadores dos cursos de Farmácia e Nutrição da Unicap explicam o porquê as duas graduações tornaram uma das mais procuradas do mercado Foto: TVJC

Atenta às crescentes demandas do mercado profissional, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) lança novas graduações para o vestibular 2020, entre elas, os cursos de Farmácia e Nutrição. Devido às carreiras promissoras, as graduações devem ser bastante procuradas pelos candidatos, que têm até o dia 5 de dezembro para realizar as inscrições no site da Unicap. Outros cursos que também dispõem de grandes oportunidades são a Licenciatura e o Bacharelado em Ciências Biológicas.

A Católica tem investindo forte na sua expansão na área de Saúde. O curso de Farmácia é lançado em um momento favorável aos profissionais, que possuem 39 campos diferentes de atuação, entre eles: acupuntura; administração de laboratório clínico, farmacêutico e hospitalar; auditoria; banco de cordão umbilical, de leite humano, de órgãos, de sangue e de sêmen; biofarmácia; controle de qualidade e tratamento de água, potabilidade e controle ambiental; exames de DNA, fitoterapia, saúde pública, clínica desportiva, farmacêutica forense, ocupacional e veterinária, entre outros.

A graduação em Farmácia terá cinco anos de duração e será oferecida nos turnos da manhã e noite. Na Católica, o aprendizado de sala de aula será colocado em prática logo no começo, através da vivência profissional que será iniciada em três ambientes distintos - como atenção básica à saúde, farmácia comunitária ou hospitalar e análises clínicas, genéticas, toxicológicas ou de alimentos. Além disso, os estudantes também terão o estágio supervisionado, que é obrigatório.

Outra profissão que vem se destacando é a do nutricionista, já que o estilo de vida saudável está fortemente em evidência. A graduação é oferecida em quatro anos, nos turnos da manhã e noite. Como nos demais cursos, o nutricionista formado pela Unicap terá habilidades e competências desenvolvidas e estimuladas visando a valorização e o respeito ao ser humano. O profissional poderá atuar na formulação e execução de programas de educação e vigilância nutricional, alimentar e sanitária, assim como avaliar, diagnosticar e acompanhar o estado nutricional de pessoas ou grupos sociais. Os alunos irão vivenciar projetos de extensão e de iniciação científica com a presença de um corpo docente formado, em sua maioria, por doutores.

Nos últimos anos, o meio ambiente tem atraído a atenção das comunidades do nosso planeta, seja pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações. E, por isso, nunca foi tão necessária a formação de novos biólogos para o mercado de trabalho. Na Unicap, o bacharelado em Ciências Biológicas é oferecido no turno da noite e está organizado em quatro anos e meio. Entre as competências do bacharel em Biologia está o de organizar o trabalho de pesquisa, buscar a solução de problemas e mediar situações de interesse para a preservação do meio ambiente; e acompanhar a formulação, execução e avaliação das políticas públicas relacionadas ao avanço da profissão do biólogo.

Já a licenciatura em Ciências Biológicas é oferecida no turno da noite e está organizada em quatro períodos. O principal objetivo é formar professores na área capacitados para atuar nos ensinos Fundamental, Médio e Superior - neste último após a devida especialização; coordenação de projetos e experiências educacionais desenvolvidas nos sistemas de ensino em sua área específica; coordenação de projetos educacionais não escolares nas áreas das ciências biológica; e atue como agente de transformação numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida da população.

Confira a entrevista com os coordenadores dos cursos na TV JC.