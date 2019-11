Mercado de trabalho favorável para quem se forma em Física, Química ou Fotografia

NE10

Os coordenadores dos cursos de Física, Química e Fotografia da Unicap falam sobre o mercado de cada área Foto: TVJC

O que os cursos de Licenciatura em Física, Licenciatura em Química e Tecnológico de Fotografia têm em comum? Os três estão com o mercado de trabalho aquecido, o que garante várias oportunidades para os profissionais. As graduações estão sendo oferecidas no vestibular 2020 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). As inscrições seguem até o próximo dia 5 de dezembro e podem ser feitas no site da Unicap. E outra boa notícia para os candidatos é que todas as licenciaturas possuem bolsa de 50% na Católica.

Com duração de quatro anos, a Licenciatura em Química oferece conteúdo de diferentes campos dessa área, na perspectiva de uma formação integral do professor. Os alunos têm a oportunidade de aplicar esses conhecimentos em aulas práticas de laboratório, extensão, pesquisas na área de Ensino da Química, além do estágio supervisionado que é desenvolvido nas escolas, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais. O profissional está habilitado para trabalhar nos Ensinos Fundamental e Médio, além de poder atuar em empresas públicas ou privadas como instituições de ensino e organizações, ministrando aulas, assumindo cargos de direção, atuando como apoio nas áreas de tecnologia para educação.

A Licenciatura em Física forma profissionais capazes de atuar nos Ensinos Fundamental e Médio, assim como trabalhar em empresas públicas ou privadas, sejam elas instituições de ensino e organizações, ministrando aulas, assumindo cargos de direção, atuando como apoio nas áreas de tecnologia para educação. O curso capacita também para o uso das novas tecnologias da comunicação e informação, bem como forma professores-pesquisadores que enfrentem os desafios do ensino na realidade da educação básica. A Licenciatura é oferecida no turno da noite em quatro anos. Assim como o curso de Química, o estágio supervisionado acontece em escolas da rede pública e proporciona a prática da realidade de sala de aula no exercício da profissão. Entre os cursos de extensão, destaque para o de Astronomia, que é aberto não só para estudantes como também para o público em geral.

Já o curso superior tecnológico em Fotografia está organizado em dois anos e é oferecido no turno da noite. O curso está estruturado em quatro módulos, o que permite uma maior flexibilidade ao estudante no planejamento e desenvolvimento de sua formação. A graduação tem um perfil voltado às necessidades do mercado, formando profissionais de qualidade, aptos a trabalharem em qualquer segmento da fotografia, a exemplo do fotojornalismo, fotopublicidade, fotodocumentário, moda, pesquisas e eventos em geral. Em sala de aula, o conhecimento entre teoria e prática é equilibrado formando profissionais qualificados e atentos às exigências e objetivos da fotografia contemporânea. No curso, existe ainda a possibilidade de realizar projetos de extensão que prestam serviço à comunidade.



Confira a TV JC com a entrevista com os coordenadores dos cursos e aproveite para conhecer mais sobre o mercado de trabalho e grade curricular: