Crescimento do empreendedorismo fortalece carreiras administrativas

Mais de 50 milhões de brasileiros estão envolvidos em alguma atividade empreendedora, segundo última pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) realizada com o apoio do Sebrae. Com o crescimento do número de empresas, três profissionais se destacam como sendo fundamentais para este cenário: o administrador, o contador e o economista. Quem pretende seguir uma destas carreiras pode se inscrever, até 5 de dezembro, no vestibular 2020 da Universidade Católica de Pernambuco. As provas acontecem nos dia 14 de dezembro (todos os cursos) e 15 de dezembro (só para Medicina).

Graças ao grande leque de atuação e alta taxa de empregabilidade, o curso de Administração é um dos mais procurados pelos estudantes. O profissional pode atuar em várias frentes como, por exemplo, sendo executivo do nível estratégico ou de nível gerencial em empresas e instituições públicas, em funções específicas, tais como: finanças, operações, logística, recursos humanos, marketing, comércio exterior, gerência de projetos e sistemas de informação. Além de trabalhar como consultor ou autônomo, sempre focado na perspectiva humanística, que é um dos diferenciais do ensino da Católica. O curso é oferecido nos turnos da manhã e noite e está distribuído em quatro anos. Há ainda um estágio supervisionado obrigatório, no qual o aluno é acompanhado em campo pelo profissional responsável no local de atuação.

Esse crescimento do empreendedorismo no país faz que com que aumente a demandar por contadores. Na Católica, o curso é oferecido há quase 50 anos. O profissional formado pela Unicap pode atuar na implementação de sistemas de informações contábeis e gerenciais para proporcionar a tomada de decisões em diversas entidades, sejam públicas ou privadas, bem como de trabalho em equipes. O profissional das Ciências Contábeis poderá atuar individualmente, em equipe, através de escritórios de assessoria, auditoria e consultoria contábil, com a finalidade de registrar e controlar as atividades administrativas das empresas, assim como opinar sobre a situação econômico-financeira delas. Há ainda um projeto de extensão no qual professores e alunos do curso desenvolvem uma atividade que ajuda o contribuinte a declarar o Imposto de Renda. Em troca, o grupo arrecada alimentos não perecíveis, que são doados a entidades sem fins lucrativos.

Outra profissão fundamental para diversas empresas e organizações é o economista. É preciso entender o impacto que os índices econômicos vão gerar na empresa e quais as melhores formas de investir. O bacharel em Ciências Econômicas precisa entender sobre diversas áreas e tomar decisões estratégicas que fortaleçam a instituição onde atuam. O economista tem uma ampla possibilidade de atuação no mercado de trabalho. Na área empresarial, é muito solicitado no planejamento estratégico de empresas, na elaboração de projetos de investimento e no controle de risco nos estudos de mercado. Na área pública, sua atuação é importante para a gestão dos recursos, no planejamento tributário, na gestão de programas de desenvolvimento, etc. Várias instituições do setor público contratam profissionais com perfil majoritariamente voltado para a ciência econômica. Na Unicap, o curso é oferecido no turno da noite e tem duração de quatro anos.

