Revisão do carro antes da viagem é a saída para evitar imprevistos

Especialista automotivo Marcelo Farias explica quais os cuidados essenciais com o carro devem ser tomados antes da viagem Foto: Hesíodo Góes/JC360

Com a chegada do fim de ano, é muito comum famílias e grupos de amigos pegarem a estrada para percorrer e conhecer novos destinos. Com a aproximação deste período, que sempre vem atrelado ao início do verão, grande parte dos profissionais deixam as férias programadas para janeiro, quando se iniciam também as férias escolares. Mas, para que tudo aconteça dentro do previsto durante a viagem, é importante tomar algumas precauções para garantir que todos os itens do automóvel estejam em ordem.

Antes de qualquer atitude, um dos primeiros passos para evitar riscos indesejáveis é a inclusão da manutenção do carro no planejamento da viagem. É primordial que o condutor não deixe para fazer a revisão do veículo na véspera do período de descanso, a fim de estabelecer uma margem segura de dias que antecedem férias, caso haja a necessidade de substituir alguma peça.

Engana-se quem acha que, por seguir a rotina de manutenção recomendada pela fábrica, está isento da revisão. O recomendado é que, a cada 10 mil km rodados, o carro seja submetido a uma manutenção preventiva, mas isto não é regra. A periodicidade para revisão não é fixa e pode variar conforme o uso do veículo. Se o condutor é habituado a ficar diariamente “preso” em congestionamentos, por exemplo, o percurso percorrido ideal para que ele reveja se alguns itens do veículos estão funcionando da maneira adequada cairá para 7 mil km percorridos, como explica o especialista automotivo Marcelo Farias, do Senai.

“O tempo para realizar a revisão do carro varia muito a partir de quanto o motorista roda com o veículo. Na cidade, hoje, passa-se muito tempo parado, com o carro em marcha lenta. Se a pessoa pensa em trocar o óleo com 10 mil km, que é o recomendado para quem utiliza diariamente o veículo, este ‘percurso-referência’ deixará de ser 10 mil e passará para 7 mil km. Agora imagine uma pessoa que roda pouco com o carro. O óleo do motor pode se degradar. Então, o interessante é que se faça uma troca antecipada desse lubrificante”, reforça Marcelo, chamando atenção para a importância desse elemento, fundamental para dar longa vida ao motor do carro.

O executivo de contas Alberto Júnior conta que viaja pelo menos duas vezes por ano -- para aproveitar as férias escolares das filhas e também para descansar um pouco da corrida rotina do trabalho. Sempre que pode, ele reúne as garotas e a esposa para conhecer novos destinos turísticos do Brasil. Mas, como todo bom condutor, faz questão preparar o veículo para cair na estrada.

“Eu e minha família adoramos viajar, mas, como eu trabalho dirigindo, sei que alguns imprevistos com o carro podem surgir no percurso. Já tive experiências não muito agradáveis de carros que quebraram por falta de revisão. Por isso, manutenção é uma coisa que realmente tem que se fazer, porque se o veículo começa dar problemas a toda hora, esses consertos pontuais terminam ficando mais caro. Então realmente é melhor fazer a manutenção preventiva”, aconselha Alberto.

Outro ponto importante para que evitar estresses durante a viagem é perceber como o carro se comporta semanas antes de pegar a estrada. Alguns defeitos são gerados por problemas não resolvidos antes. E, para além da viagem, a maioria das questões resolvidas antes de se agravarem dão ao carro uma vida útil maior.

“Na maioria das vezes, dá para sentir quando o carro começa a perder a potência ou quando o consumo está maior do que o habitual. Uma simples troca de filtro ou de vela de ignição ou até limpeza nos eletrodigestores pode resolver rapidamente. Esses sintomas de mau funcionamento interferem para que a pessoa possa ter o carro em perfeito estado de conservação”, afirma Marcelo.

Geralmente, Alberto costuma revisar o carro de seis em seis meses ou a cada 10 mil km rodados, como sugere o especialista automotivo. O executivo revela que faz questão de trocar de carro a cada dois anos e que, mesmo fazendo esta mudança, tem a preocupação de saber o histórico do veículo para evitar problemas futuros.

No início de novembro, Alberto adquiriu um seminovo, o quarto veículo comprado no Shopping do Automóvel. Ele diz que sempre confere alguns pontos importantes, para garantir que o carro possa durar ainda mais tempo sob a direção dele. “Como já sou cliente há anos, confio muito no que eles me repassam. Mas, independentemente disso, procuro saber com o dono o histórico de revisão e também a quilometragem, porque tenho uma noção maior de como o carro era usado antes de mim”, pondera.

A lojista Ana Luisa Alves comenta que, além das preocupações dos clientes com a qualidade dos veículos comercializados, o Shopping do Automóvel também é muito atento com todos os aspectos referentes à revisão do carro. Para ela, eles se preocupam muito mais em repassar um produto de qualidade e que possa durar com o novo dono do que apenas vender para lucrar com a oferta.

“Tanto o Shopping do Automóvel como nós, lojistas, temos a manutenção preventiva sempre em mente. Então, se a gente vende um produto seguro, revisado e na garantia, esse cliente vai nos indicar e vai voltar para a loja, como é o caso do seu Alberto”, garante a Ana Luisa.

Feirão de Seminovos

Quem está em busca de um veículo para pegar a estrada nas férias pode conferir as ofertas do feirão que o Shopping do Automóvel realiza, a partir desta sexta-feira (22). O Feirão de Seminovos reúne automóveis que apresentam não só uma boa estrutura externa, mas ótimo desempenho de motor e mecanismos internos. As ofertas, associadas às boas condições de pagamento, estarão disponíveis até o domingo (24) nas duas unidades da empresa, em Olinda e na Imbiribeira.

“A gente reúne os melhores veículos e as melhores condições de venda para o cliente. O Feirão do Shopping do Automóvel é muito bom para quem está pretendendo trocar de carro neste fim de ano. Sem falar que o cliente tem a oportunidade de fazer o teste drive e, claro, todos os carros já estão revisados e com garantia da loja”, comenta Ana Luisa.

O horário de funcionamento das duas unidades do Shopping do Automóvel durante o Feirão será das 8h às 20h, na sexta e sábado, e das 8h às 15h, no domingo.