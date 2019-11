Projetos de extensão são destaque dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia da Unicap

NE10

Coordenadores dos cursos tiraram dúvidas sobre as graduações Foto: TVJC

Os cursos da área de saúde da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) proporcionam atividades práticas desde o primeiro período. Já no começo da graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, os estudantes participam de vivências integradas à formação humanística que vão ajudá-los a construir suas trajetórias profissionais. Estes e outros 35 cursos estão com inscrições abertas para o vestibular 2020 da instituição.

Durante o período de graduação, os alunos são direcionados para muitas atividades práticas. É o caso da Clínica Escola Corpore Sano, do curso de Fisioterapia, na qual os alunos fazem estágios supervisionados por professores. A clínica oferece serviços de pilates, tratamentos contra dor, reabilitação aquática, além de hidroginástica para hipertensos e diabéticos em piscina aquecida. Além disso, os alunos também podem praticar os ensinamentos em 28 laboratórios integrados ao Centro de Ciências Biológicas e Saúde da Unicap. O curso de Fisioterapia está organizado em 5 anos e é oferecido no turno da manhã. O fisioterapeuta atua em diversos níveis de atenção à saúde, desde a prevenção até a cura de estados patológicos diversos.

O tradicional curso de Fonoaudiologia da Unicap, com formação de alunos há quase 40 anos, também dispõe de uma Clínica Escola na qual os alunos aplicam o conteúdo visto em sala de aula. A clínica oferece serviços de exames e terapia disponíveis à comunidade. Os alunos trabalham com terapia da linguagem, voz e motricidade orofacial. O setor de audiologia realiza exames de audiometria, imitanciometria, teste da orelhinha e avaliação do processo auditivo. Destaque para os projetos de extensão do curso: são nove em andamento, entre eles o de Reabilitação Labiríntica, coordenado pelo professor Paulo Freitas.

Já o curso de Psicologia da Unicap foi pioneiro no Norte e Nordeste. São mais de 50 anos formando profissionais habilitados a atuar principalmente nas áreas de Psicologia Clínica, Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia da Intervenção Psicossocial. O profissional também é capacitado a atuar em outras áreas, como Psicologia da Atividade Física e do Esporte, Psicologia Jurídica, Psicologia do Tráfego e da Segurança, entre outras. A graduação é oferecida nos turnos da tarde e noite e está organizada em cinco anos. Na Unicap, a teoria vista em sala de aula é posta em prática por meio de estágios supervisionados por professores, na clínica da Universidade.

Se você tem dúvidas sobre qual profissão seguir e se interessou por uma delas, não deixe de conferir a entrevista na TV JC com os coordenadores dos cursos: