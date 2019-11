Unicap traz nova grade curricular para os cursos de Licenciaturas em Pedagogia, História e Letras

NE10

Coordenadores dos cursos tiraram dúvidas sobre as graduações Foto: TVJC

Para atender as atuais demandas de mercado, a Escola de Educação de Humanidades da Universidade Católica de Pernambuco atualizou a grade curricular das Licenciaturas trazendo várias inovações na dinâmica de formação dos professores. Atualmente, existe uma alta taxa de empregabilidade para os profissionais da área de Educação, em especial para os cursos de Pedagogia, História e Letras. As graduações estão sendo oferecidas no vestibular 2020 da Católica. Todos os candidatos ganham 50% de bolsa para os cursos de Licenciatura.

De acordo com o Censo da Educação Superior, o curso de Pedagogia é uma das profissões mais desejadas pelos alunos. O mercado de trabalho é bastante amplo, podendo o profissional trabalhar nas escolas de Educação Infantil, Ensinos Médios e Fundamentais, Magistério, Educação de Jovens e Adultos, turmas de alunos com necessidades educativas especiais, além de gestor de escola e de sistema e como assessor pedagógico educacional. Nas empresas, o pedagogo pode trabalhar em recursos humanos, orientação profissional, programas educacionais, produção de brinquedos educativos e materiais didáticos, editoras, brinquedoteca e ONGs. Na Católica, o curso tem duração de quatro anos.

A Licenciatura em História, uma das mais disputadas da Católica, também está organizada em quatro anos, sendo oferecida nos turnos da tarde e noite. O curso promove a formação de professores dos ensinos Fundamental e Médio, empenhados na produção e socialização do conhecimento sobre as múltiplas trajetórias empreendidas pelas sociedades humanas, particularmente pela brasileira. A ideia é que o conhecimento histórico fundamente o exercício da cidadania e seja posto a serviço do bem-estar social coletivo. O campo de atuação vai além da sala de aula, uma vez que o Historiador pode trabalhar em museus, editoras, assessorias de rádio, televisão, jornal, empresas e ONG’s e órgãos públicos gestores de patrimônio cultural, bem como na pesquisa em arquivos e bancos de dados.

As Licenciaturas em Letras na Unicap oferecem habilitação em Português/Inglês e Português/Espanhol. O aluno é preparado para atuar como docente em língua e literatura nos Ensinos Fundamental e Médio, com orientações para o campo da pesquisa. O projeto do curso oferece condições para o profissional aplicar esses conhecimentos em estágios, extensão e pesquisa. O licenciado em Letras pode atuar no magistério, em Instituições do Ensino Fundamental e Médio, em escolas da rede pública e privada, órgãos públicos, editoras de livros e revistas, empresas jornalísticas e agências de publicidade. Pode exercer as atividades de redator, revisor e organizador de textos, nos centros culturais, centros de documentação e informação, bem como trabalhar em congressos e seminários.

Confira a entrevista na TV JC com os coordenadores dos cursos e tire suas dúvidas.