Unicap oferece cursos com alta demanda no mercado de trabalho

Ciência da Computação, Jogos Digitais e Sistemas para Internet estão entre os cursos disponíveis no vestibular 2020 da Unicap Foto: TVJC

Terminar a universidade e encontrar uma grande quantidade de vagas disponíveis no mercado de trabalho é o sonho de qualquer recém-formado. Felizmente, essa é a realidade dos cursos que envolvem tecnologia, como é o caso de Ciência da Computação, Jogos Digitais e Sistemas para Internet, uma das novidades do vestibular 2020 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Unicap.

Segundo dados do Porto Digital, somente em Pernambuco existem 900 vagas ociosas à espera de mão-de-obra qualificada. O mercado de trabalho em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) está aquecido. Pensando em atender essa demanda é que foi criado o curso de Sistemas para Internet, que tem duração de dois anos e meio. Serão concedidas certificações ao longo do curso, que foi elaborado a partir do que há de mais moderno em metodologias ativas, como a solução de problemas reais a partir de desafios e de jogos. Um tipo de curso que abre as portas para o mundo, já que muitos países – como Estados Unidos e Canadá – precisam deste tipo de profissional. A grade curricular vai ofertar disciplinas e atividades centradas em Tecnologias Web e Mobile; Inteligência Artificial; e Inovação e Empreendedorismo. Para isso, o aluno vai percorrer cinco trilhas de formação a cada semestre, sendo três em desenvolvedor de software (júnior, pleno e sênior), técnico em Gestão de Infraestrutura e Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Pessoal.

Com 39 anos de existência, o curso de Ciência da Computação da Unicap forma profissionais capazes de contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da área, a fim de atender às necessidades das organizações e da sociedade. Algumas funções desse profissional são analista de suporte, administrador de banco de dados, gerente de redes de computadores, gestor, consultor, auditor em gestão de sistemas de informação. O bacharel em Ciências da Computação poderá, também, seguir a carreira acadêmica, como docente ou pesquisador, ingressando em cursos de pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado. Recentemente, o projeto do curso incorporou a metodologia PBL (Problem Based Learning), segundo a qual os alunos, supervisionados por professores, encontram soluções para problemas reais das empresas, dentro dos laboratórios da Unicap.

Outro curso com cenário bastante promissor é o Jogos Digitais, que é oferecido no turno da noite e está distribuído em dois anos e meio. Além de entretenimento, é possível desenvolver games para diversas outras áreas como é o caso da educação. Muitas plataformas didáticas se utilizam de jogos para nortear a relação ensino-aprendizagem. O profissional formado na Católica desenvolve competências para criar projetos 2D e 3D de social games, advergames e serious games para multiplataformas (internet, dispositivos móveis e smart TVs). A formação visa preparar o egresso para atuação nos campos do planejamento, gestão e execução de empreendimentos e projetos no campo dos jogos digitais. A proposta do curso da Católica é desenvolver profissionais multimídia, com entendimento em comunicação e games, fomentando e criando novas possibilidades de interação entre consumidor e marca em nosso Estado e país, bem como construindo profissionais habilitados com essa nova era e plataforma digital.

