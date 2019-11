Jornalismo, Publicidade e Enfermagem: cursos que aliam teoria e prática

NE10

Coordenadoras dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Enfermagem falam sobre a formação. Foto: Reprodução TVJC

Muitos dos jovens que entram na universidade ficam ansiosos pelo dia em que vão começar a praticar o que é visto em sala de aula. Na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), três graduações se destacam por trazer essa proposta – teoria e prática – desde o começo. São os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Enfermagem, que estão sendo oferecidos no vestibular 2020 da Unicap. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site vestibular.unicap.br. As provas acontecem no dia 14 de dezembro para todos os cursos e no dia 15 de dezembro só para Medicina.

O curso de Jornalismo da Unicap, fundado pelo jornalista Luis Beltrão, foi pioneiro no Norte e Nordeste. Há mais de 50 anos, forma profissionais que atuam em rádio, jornal, TV, assessorias de comunicação e mídias digitais. O curso tem duração de 4 anos e é oferecido nos turnos da tarde e noite. As atividades práticas são constantes e acontecem a partir da resolução de problemas reais. Os estudantes realizam cobertura de eventos, planejamento de comunicação de empresas, atendem ONGs e instituições sem fins lucrativos, tudo sob a supervisão de professores. O trabalho de conclusão de curso pode ser feito como monografia ou várias outras opções, que vão de criação de aplicativo à realização de documentário.

Semelhante ao curso de Jornalismo, o publicitário formado pela Unicap também pode desempenhar muitas funções, entre elas: planejar, criar, produzir, difundir e gerir a comunicação publicitária, promover ações promocionais e de incentivo, atividades de “marketing”, venda pessoal e identidade corporativa, e realizar assessoria publicitária e de informação. Além disso, poderá desenvolver pesquisas e continuar seus estudos na pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado. O curso é oferecido no turno da manhã, em quatro anos. Na Católica, a prática é desenvolvida em diversas atividade,s a exemplo do Pavilhão Sonoro e das ações da Agência Experimental – Aê, que atende instituições e empresas sob a supervisão de professores.

Um dos diferenciais do ensino na Unicap é a formação humanística. O desenvolvimento da sensibilidade profissional é uma ferramenta importante para cursos na área de saúde, como Enfermagem. Nesta graduação, desde o primeiro período, o aluno exerce a prática por meio de atividades em hospitais conveniados com a Católica. O curso é oferecido no turno da noite e está organizado em cinco anos. O campo profissional é vasto, podendo o profissional de enfermagem atuar em hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, clínicas de vacinação, escolas, creches, enfermagem do trabalho, enfermagem off-shore (navios, plataformas de petróleo), ambulatórios, centros de reabilitação, laboratórios, instituições de ensino e de pesquisa, docência universitária, Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPAs) e Casas de Parto.

Confira a entrevista com as coordenadoras dos cursos na TV JC.