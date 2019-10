Vestibular 2020 da Católica tem quatro novos cursos e um deles é inédito no Brasil

NE10

Engenharia da Complexidade, Sistemas para Internet, Farmácia e Nutrição são os novos cursos oferecidos no Vestibular 2020 da Católica Foto: TVJC

A partir da próxima sexta-feira (1) começam as inscrições para o vestibular da Universidade Católica de Pernambuco. As provas acontecem no dia 14 de dezembro para todos os cursos e no dia 15 de dezembro só para Medicina. São 38 graduações e 4 novos cursos: Engenharia da Complexidade, Sistemas para Internet, Farmácia e Nutrição. As inscrições são feitas através do site vestibular.unicap.br que também disponibiliza o edital, além do manual do candidato e outras informações sobre bolsas e financiamentos estudantis.

Uma das novidades é o curso de Engenharia da Complexidade, inédito no Brasil. A realização vem de uma parceria com o Institut Catholique d’Arts et Métiers – Icam (Instituto Católico de Artes e Ofícios, da França), uma das mais renomadas escolas de Engenharia na Europa. O aluno desta graduação terá um conhecimento generalista sobre a engenharia sendo capaz de desenvolver soluções integradas para um problema. Eles vão adquirir conhecimentos e habilidades múltiplas e serão capazes de atuar nos mais diversos segmentos da engenharia. O curso terá duração de cinco anos e será ministrado em horário integral (manhã e tarde). No terceiro ano, o aluno pode optar por fazer um intercâmbio na França, na África ou na Índia, enriquecendo e potencializando ainda mais a experiência acadêmica. A cada ano, as matérias serão ministradas em torno de um projeto estruturante como, por exemplo, análise e otimização de um sistema de drone.

Além do pioneirismo, a Unicap também é conhecida pela tradição de seus cursos como é o caso da Engenharia Civil que completa 50 anos em 2020, quando será implantado um novo projeto pedagógico na graduação para acompanhar as inovações da tecnologia do mercado. O curso de Engenharia Civil também traz uma visão generalista envolvendo diversos segmentos. O curso é oferecidos nos turnos da tarde e noite e a duração é de 5 anos. O aluno também realiza um estágio supervisionado obrigatório, uma das formas de se inserir no mercado de trabalho que projeta boas perspectivas para o próximo ano.

Quem também está com o cenário favorável são os profissionais de Arquitetura e Urbanismo. Na Católica, o curso é oferecido nos turnos da manhã e tarde, com duração de cinco anos, e prepara o aluno para atender às necessidades práticas e resolução de problemas técnicos, assim como estimular a expressão artístico-cultural. O curso integra disciplinas do campo das artes, das ciências e da tecnologia e forma profissionais habilitados a trabalhar em diversas áreas como projeto de edificações, conjuntos arquitetônicos, arquitetura paisagística, arquitetura de interiores, projeto urbano, planejamento regional e restauração de patrimônio histórico

Confira a entrevista com os professores dessas graduações que estão sendo oferecidas no vestibular 2020 da Unicap.