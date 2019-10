Guia Médico Digital chega a Pernambuco

NE10

Associação Médica de Pernambuco sediou o lançamento da ferramenta, desenvolvida em parceria com a MedGuias, do grupo WTW. Foto: Divulgação

Com a proposta de reunir em um só lugar informações essenciais sobre médicos, como especialidade, contato e endereço de atendimento, a ferramenta Guia Médico Digital tem ganhado adeptos pelo Brasil e acaba de chegar a Pernambuco. Lançado no ano passado no Mato Grosso do Sul, já está presente em sete estados brasileiros e em todas as cinco regiões.

O projeto cataloga profissionais registrados no Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) e oferece aos internautas informações seguras e atualizadas. A lista fica disponível no www.guiamedicope.com.br para consulta e o internauta pode realizar uma busca no site através do nome do médico, do problema que possui ou da especialidade que precisa consultar. São mais de 80 áreas de atuação listadas. A plataforma também informa sobre exames, clínicas, hospitais, entre outros serviços médicos.

O catálogo é uma proposta da MedGuias, do Grupo WTW, em parceria com a Associação Médica de Pernambuco (AMPE), braço regional da Associação Médica Brasileira (AMB). “Respeitando os seus valores de credibilidade, integridade, agregação, ética, conhecimento e tradição, a AMPE associa-se ao Guia Médico com objetivo de propiciar aos médicos a divulgação de suas qualificações”, explica Maria do Carmo Lencastre, 3ª vice-presidente da AMPE.

“O guia médico propõe uma divulgação ética, atualizada e ágil dos médicos especialistas, dentro das normativas do Conselho Federal de Medicina, para a nossa população. Esperamos que esta iniciativa permita aos pernambucanos uma maior acessibilidade e transparência ao buscar um especialista da área médica no meio digital”, continua a médica.

Segundo Adriano King, diretor comercial da MedGuia, Pernambuco possui grande potencial para o crescimento do site, tendo em vista o número de médicos existentes no Estado. “A gente acredita que vamos ter muitas consultas e traremos mais resultados para os profissionais que fizerem parte do catálogo. Sabemos disso pela experiência nos outros sete estados”, aponta o diretor.

Apenas no Mato Grosso do Sul, mais de 500 mil pessoas acessaram o site desde o ano passado. Médicos que não são associados à AMPE também podem fazer parte do banco de contatos. “Podem participar médicos, associados ou não, sendo que o médico associado tem a possibilidade de participar num formato exclusivo”, destaca King.

Além de Pernambuco, a MedGuias está presente com Guias Médicos no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Santa Catarina, Alagoas, Amazonas e Rio Grande do Norte. “Nós notamos que a internet está cheia de informações desencontradas, desatualizadas e que não são fidedignas à realidade, por isso a ideia de ter um guia de profissionais de saúde para assim levar a informação correta e de credibilidade. O usuário saberá que ali estará apenas médicos. A iniciativa traz mais comodidade e confiabilidade à população”, acrescentou King.