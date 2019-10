Cooperativismo financeiro está na base da Sicredi Pernambucred

NE10

Sicredi Pernambucred tem modelo cooperativista onde o associado, além de participar ativamente como dono, também pode lucrar com os rendimentos anuais. Foto: Divulgação

Organizar a gestão financeira, saber investir recursos e conseguir rentabilidade. Diferente do que muitas pessoas pensam, ter planejamento e educação quando o assunto é dinheiro é possível e descomplicado. Principalmente se você contar com a ajuda de uma instituição que mais se encaixe ao perfil que você procura.

Um dos modelos difundidos na gestão dos negócios é o conceito do cooperativismo. Uma instituição financeira cooperativa traz na sua base a ideia de parceria com os seus associados, se comprometendo com a vida financeira deles, incentivando o desenvolvimento econômico e social das comunidades, além de não visar o lucro e dividir os resultados alcançados ao final de cada ano entre todos.

Esse modelo cooperativista, que surgiu na Europa do século XIX, é a inspiração de negócio para o Sistema Sicredi, que tem aqui em Pernambuco a SICREDI PERNAMBUCRED como uma das suas integrantes. Há mais de 18 aos no mercado cooperativista, a instituição financeira conta com 12 agências de atendimento no Grande Recife, Caruaru, Salgueiro e Petrolina.

“O Sicredi nasceu há 116 anos. Foi o primeiro sistema cooperativista financeiro criado no Brasil e está na essência da Sicredi Pernambucred fazer a diferença na vida financeira das pessoas, trabalhar a educação financeira e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local, e é isso que faz o sistema cooperativista”, conta Giovanni Prado, diretor executivo da Sicredi Pernambucred.

Um dos principais diferenciais que a Sicredi Pernambucred tem é que o associado, por ser dono da cooperativa, também tem poder de decisão, participando de assembleias para dialogar, compartilhar e contribuir juntos para o futuro da cooperativa. Dessa forma, a distribuição dos resultados para os associados anualmente proporciona não só ganhos, mas o desenvolvimento da comunidade como um todo.

“Além dos benefícios financeiros diretos, como por exemplo, melhor rentabilidade nas aplicações financeiras e menores taxas de juros nos empréstimos, ao se associar, o cooperado passar a ser dono e usuário, ao mesmo tempo, da Sicredi Pernambucred, tendo voz sobre as decisões estratégicas e participando da distribuição dos resultados anuais da cooperativa. Aqui priorizamos o relacionamento, criamos laços com os associados e crescemos juntos, compartilhando a riqueza gerada com a comunidade onde autuamos”, explica Giovanni.

A Sicredi Pernambucred e o seu modelo cooperativista unem desenvolvimento econômico e social, descomplicando e auxiliando o associado no campo da educação financeira, com uma gestão democrática. “Na Sicredi Pernambucred o associado recebe orientação financeira, além de poder participar das palestras de Finanças Pessoais que realizamos, tudo focado na gestão financeira, que beneficia a saúde financeira do associado e de sua família”, finaliza o diretor executivo.