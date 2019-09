Condições atraentes marcam o Feirão do Shopping do Automóvel

NE10

Feirão acontece de 20 a 22 de setembro, nas unidades de Olinda e da Imbiribeira. Foto: Divulgação

A compra do seminovo, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, une qualidade e preços em conta. Mesmo já sendo usado, o veículo pode apresentar não só uma boa estrutura externa, mas desempenho de motor e mecanismos internos excelentes. Além disso, o seminovo pode apresentar condições de pagamento mais adequadas para o comprador, principalmente em eventos como feirões de carros.

O Shopping do Automóvel, por exemplo, já é conhecido pelo seu Feirão. O evento, que começa nesta sexta-feira (20) e vai até o dia 22 de setembro, nas duas unidades da empresa – em Olinda e na Imbiribeira, está com condições e uma estrutura exclusiva para o evento, como conta o lojista do Shopping do Automóvel, Sergio Leão.



Feirão terá condições especiais de pagamento. Foto: Divulgação

“Esse mês a gente tá trazendo um feirão totalmente diferente, porque cansamos desses feirões de seminovos que são todos iguais. As duas unidades do Shopping do Automóvel de Pernambuco vão trabalhar com 30 horas de ofertas diferenciadas. Na sexta e no sábado, vamos funcionar das 8h às 20h; no domingo, das 8h às 15h”, conta Sergio.

Um dos principais diferenciais trazidos pelo Shopping do Automóvel será a oportunidade de comprar o carro e pagar a primeira parcela somente no ano que vem. Além disso, a estrutura do Feirão será voltada para toda a família. “Para receber nossos clientes da melhor forma possível, vamos contar com espaço gourmet, recreador para as crianças, barbearia, massagista e música ao vivo. Toda estrutura para você vir, fazer sua aquisição, sair daqui de carro novo e feliz”, finaliza Leão.