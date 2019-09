NE10

Shopping do Automóvel oferece atendimento especializado no ramo de seminovos. Foto:Divulgação

A compra de um carro é o sonho de muitos brasileiros. Seja o primeiro veículo ou uma conquista depois de alguns anos poupando, na hora de procurar qual carro comprar ou trocar, um seminovo pode ser uma opção mais em conta, apresentando boas condições para quem quer economizar.

“Hoje a melhor opção sem dúvida é um seminovo. O consumidor de cara já começa ganhando a desvalorização que um carro 0km sofre ao sair da concessionária. Outros benefícios importantes que um seminovo apresenta são adquirir um veículo normalmente com o imposto do IPVA já quitado, dependendo do calendário, e opcionais como pintura metálica, rodas esportivas, bancos em couro ou central multimídia sem oneração do preço, pois no seminovo esses benefícios não são cobrados por fora, como um veículo 0km”, explica o proprietário da R1, loja ligada ao Shopping do Automóvel, Rodrigo Leite.

Rodrigo está acostumado a receber clientes que estão procurando por um seminovo, unindo economia e bom negócio. Nas lojas do Shopping do Automóvel, há um atendimento personalizado para avaliação dos veículos seminovos, mas o cliente também pode procurar por empresas que fazem vistoria cautelar para verificar toda parte estrutural, selos de fábricas, cravos dos computadores na fabricação, desgastes das peças, número de motor e chassi e alguns detalhes importantes, como conservação da pintura e de toda parte interna.



Pablo Mascarenhas sabe bem da importância dessa avaliação e procura observar bem o carro quando vai ao Shopping do Automóvel. Cliente há mais de oito anos, foi na rede que ele adquiriu seu primeiro veículo e continua indo sempre que está pensando em trocar. “Quando fui atendido na primeira vez, o vendedor passou todas as informações, explicou sobre o carro, fez um atendimento com clareza e que me passou confiança. Não é a toa que continuo comprando com o mesmo vendedor e recomendo o Shopping para os amigos”, explica Pablo. “Quando estou procurando por um carro, observo sempre a quilometragem rodada, a pintura e estrutura do carro”, completa Pablo.

Além dessa avaliação, é importante atentar também para quem está fornecendo o produto. “Quando se opta pela compra em uma revenda, você tem mais respaldo, pois o consumidor pode se informar sobre a índole da loja e como ela trabalha. Hoje, existe um comércio informal, entre pessoas físicas, em sites de compra e vendas, onde se praticam preços abaixo do mercado, porém sem nenhuma garantia ou procedência. Sem falar no grande índice de golpes aplicados, como carros recuperados de seguradoras e veículos clonados, entre outros. Nesse caso, o consumidor é lesado e a única saída é procurar pela justiça”, explica Rodrigo.

Outra vantagem que o seminovo pode oferecer é a possibilidade de colocar garantia, diferente do que muitas pessoas possam pensar. Dependendo do tempo de uso do veículo, ele pode apresentar ainda garantia de fábrica – a outra opção é o serviço terceirizado de garantia estendida, oferecida pelo Shopping do Automóvel.

Organização financeira

Além de todos esses cuidados na hora de escolher o seminovo, é importante colocar os valores na ponta do lápis, para saber o custo e a quanto a parcela vai corresponder na economia financeira da família ou de quem está comprando o carro.

Para Ecio Costa, professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco e consultor financeiro, a decisão da compra ou troca de carro precisa ser bem avaliada porque envolve várias etapas. “É preciso avaliar quanto dessas despesas do veículo vão impactar no orçamento, se é o momento certo para fazer a aquisição, e as necessidades reais de uso do veículo, como, por exemplo, morar muito longe do trabalho, transporte público não é suficiente ou não funcionar bem”, explica Ecio.

O professor recomenda também procurar saber as condições de pagamento para, se possível, comprar à vista, porque as despesas não param no valor da compra. “Quando você compra um veículo, tem mais que a parcela mensal. Combustível, manutenção preventiva, seguro, IPVA, além de custos como estacionamento, por exemplo, tudo isso precisa ser colocado numa planilha para ver quanto essas despesas vão somar e o impacto no orçamento doméstico”, completa.