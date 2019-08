NE10

Sindicato dos Médicos de Pernambuco dá suporte em diversas áreas do Direito. Foto: Thiago Graf/Simepe

Há mais de 20 anos associado ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), o cirurgião plástico Pedro Pitá sabe bem como é poder contar com o atendimento da entidade. A defensoria jurídica, um entre os diversos serviços oferecidos, forneceu a defesa necessária para garantir a vitória de Pitá em uma causa judicial.

“O Simepe não é só uma assessoria jurídica, ele defende o médico associado. Como cirurgiões plásticos, estamos muito vulneráveis. Contar com a defensoria médica do Sindicato foi fundamental durante todo o processo, principalmente pela forma como fui atendido e a vitória na causa”, acredita o cirurgião.

A defensoria médica do Simepe conta com uma equipe de sete advogados na capital, além de um em Petrolina, com especializações em diferentes áreas do direito. Toda a equipe está apta a prestar consultas, preparar ações e defesas, comparecer às audiências e aos julgamentos, formular recursos e acompanhar processos, mesmo em instâncias superiores.

“Todo médico que é associado ao Sindicato dos Médicos tem a possibilidade de utilizar a assessoria jurídica, através de contato telefônico ou fazendo o agendamento para o atendimento presencial na sede da entidade. Atendemos nas áreas de responsabilidade civil médica, trabalhista, administrativa, criminal, ético-profissional e previdenciária”, esclarece o advogado da defensoria do Simepe, Vinícius Calado.

Todo esse atendimento, seja na capital ou em qualquer cidade de Pernambuco, faz parte dos benefícios oferecidos pela entidade. “A defensoria jurídica é gratuita para todos os associados, na qual você pode se respaldar em qualquer momento da sua vida profissional. No site do Clube Simepe, é possível buscar mais informações sobre as vantagens e descontos exclusivos para os sócios e deixar os seus dados para que a equipe entre em contato e apresente o portfólio”, informa a presidenta do Simepe, Claudia Beatriz.