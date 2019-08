Aplicativo financeiro facilita a vida de quem precisa de crédito

NE10

Sicredi Pernambucred, integrante do sistema Sicredi, lançou o aplicativo Woop - plataforma que permite ao correntista realizar diversas transações no meio digital. Foto: Reprodução Facebook

A Sicredi Pernambucred, integrante do sistema Sicredi, entrou na disputa pelo mercado das contas digitais. A cooperativa financeira, que conta com 17 mil associados em Pernambuco, lançou o aplicativo Woop - plataforma que permite ao correntista realizar diversas transações como pagamentos, transferências, investimentos, empréstimos, entre outros. Tudo isso com a praticidade e comodidade de um aplicativo. Não é necessário ir a nenhuma agência para se cadastrar e, também, não há pagamento de taxa ou mensalidade.

Como a Sicredi Pernambucred não visa lucro, as taxas de empréstimos são diferenciadas. Na cooperativa, todo associado participa das decisões e também da distribuição dos resultados. O aplicativo mantém esses princípios cooperativistas e ainda disponibiliza cartões de débito e crédito sem anuidade. Entre algumas das vantagens do Woop, estão a abertura de conta 100% digital, atendimento 24 horas, crédito pessoal pré-aprovado, além de TEDs ilimitadas.

