Como manter o equilíbrio e a sintonia entre os pais e a escola

Anabelle Veloso, coordenadora pedagógica do Ensino Infantil e do Fundamental 1 do GGE, ressaltou a importância da participação familiar Foto: Reprodução/TVJC

A sintonia entre pais e escola deve estar sempre alinhada e ativa quando o assunto é educação das crianças. A participação da família na vida escolar é muito importante para que os pequenos se sintam confiantes e seguros para desempenhar as atividades requeridas. Essa harmonia começa desde a escolha da instituição de ensino, que deve estar de acordo com a pedagogia e as crenças da família, passa pela acolhida das crianças pela unidade e se reflete no acompanhamento da vida do estudante em longo prazo.

Para isso, o Colégio GGE dispõe de uma série de estratégias que resultam em uma parceria família-escola de sucesso. As táticas envolvem uma comunicação sólida entre os pais e a coordenação pedagógica por meio de uma plataforma online, onde são disponibilizadas informações sobre o dia a dia de cada estudante, de forma individual e personalizada.

Para os mais novos, do Ensino Infantil, essa ferramenta pedagógica é chamada de Agenda Diária. Já os alunos do Ensino Fundamental 1 têm o Acompanhamento Formativo do Aluno (AFA). Assim, os pais podem seguir o comportamento dos filhos e, junto à escola, identificar a melhor maneira de resolver possíveis conflitos.

Para falar sobre o assunto, a coordenadora pedagógica do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental 1 do Colégio GGE, Anabelle Veloso, esteve na TV JC. Assista ao programa completo:

Para pais de alunos ingressantes ou que estão pensando em se matricular, a escola oferece também um dia de vivências escolares. É o GGE Experience, que está com inscrições abertas. Inscrições e outras informações podem ser adquiridas através deste site.