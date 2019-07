Praia ou parque? Vizinhança é decisiva para os recifenses na hora de escolher onde morar

NE10

Escolher onde morar é algo que geralmente exige muita pesquisa e planejamento. Afinal de contas, em grandes centros urbanos, uma moradia de qualidade é condição determinante para levar uma rotina com melhor qualidade de vida.

De acordo com o Índice de Felicidade, uma pesquisa realizada em 2017 pela Universidade Federal de Pernambuco através do Inciti, é possível observar 5 fatores decisivos para se viver bem. Um deles, a vizinhança, é um dos aspectos que as famílias mais levam em consideração quando vão escolher o próximo lar. Ele inclui a presença de praças, parques, praias e serviços próximos às suas residências.

Quando o assunto é vizinhança, é possível observar que as pessoas no Grande Recife levam uma dualidade típica da cidade em consideração: quem prefere estar perto do mar, mora próximo da praia, na Zona Sul. Já quem gosta mais de parques, livrarias e cafés, prefere a Zona Norte.

Mas isso acaba de mudar! Os empreendimentos da A Reserva do Paiva são as novas apostas no campo que reúnem o melhor de dois mundos em um só lugar. O bairro planejado ostenta, além das belezas naturais, estruturas de lazer, de moradia, hoteleira, educacional e empresarial.

Para quem gosta de praia, o Paiva não deixa nada a desejar, com sua areia perolada e mar azul. Já aqueles que preferem parques vão adorar a ciclovia e os passeios disponíveis no empreendimento. O Paradiso em especial, além de ser mais uma opção de abrigo frente ao caos da cidade grande, foi totalmente pensado para unir a experiência da natureza com a possibilidade de morar a poucos metros da praia.

Além de vista para a praia e para o Parque da Lagoa – com mirantes, ciclofaixa, pista de cooper e playgrounds – o empreendimento está próximo ao Colégio Santa Maria, ao Novo Mundo Empresarial e ao Empório. Isso permite que os novos moradores possam resolver as principais atividades do seu dia a pé ou de bike.

O Paradiso possui apartamentos com 4 suítes, a partir de 127 m² com localização privilegiada. Que tal viver o novo capítulo da sua história no mais recente empreendimento da OR? O Paradiso está pronto. Só falta você.