Teologia, filosofia e ciência da religião são boas opções para quem deseja segunda graduação

TVJC reuniu os coordenadores dos cursos de licenciatura em ensino religioso (EaD), teologia e bacharelado e licenciatura em filosofia da Unicap.

Na história da humanidade, política, cultura e fé se misturam e acabam influenciando as relações de dominação e poder nas sociedades. Este campo do conhecimento tão complexo quanto fascinante tem despertado em muita gente a vontade de estudá-los. Na Unicap, essas áreas podem ser conhecidas nos cursos de Teologia, Filosofia e Licenciatura em Ensino Religioso. Esta última graduação recém-lançada na modalidade de Educação à Distância (Ead) está com inscrições abertas extravestibular até 18 de julho pelo www.unicap.br/ead. O processo seletivo é voltado para portadores de diploma. Já os outros dois cursos fazem parte das graduações oferecidas no vestibular 2019.2. No caso da Licenciatura em Filosofia, há bolsas de 50%.

O bacharel em Teologia formado pela Unicap pode atuar no exercício da atividade pastoral ou fazer desta área campo constante de pesquisa. O curso procurar enxergar a fé de uma maneira inteligível, dialogando com a cultura, com as ciências e com outras formas de manifestação religiosa visando a construção de uma sociedade de fraternidade, justiça e paz. Outro objetivo do curso é formar pessoas que possam contribuir na animação de comunidades cristãs, na coordenação de trabalhos pastorais e com assessoria e consultoria teológica nos mais variados campos profissionais.

Também visa promover o estudo da teologia em vista da qualificação de pessoas capazes de comunicar a fé de modo esclarecido e respeitoso. O curso de Teologia da Unicap tem reconhecimento canônico, graças à afiliação à Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. A Gregoriana é um das mais prestigiadas universidades católicas do mundo. Essa afiliação, para além do efeito jurídico canônico, representa um importante reconhecimento do curso de Teologia da Unicap, o qual já tem reconhecimento civil, com o conceito 4, numa escala de 1 a 5, do Ministério da Educação.

Já a Licenciatura em Ensino Religioso oferecida na modalidade à distância aborda todos os fenômenos religiosos não somente a partir da visão cristã. É um curso que tem duração de 1 ano e é o primeiro EAD oferecido pela Unicap. Além disso, a forma de ingresso é através de portadores de diploma. As inscrições estão abertas e seguem até 18 de julho especificamente para este curso. A graduação é voltada para a formação de professores da Ciência da Religião. Mas, assim como Teologia, o campo de trabalho também está aberto para atividades muito variadas: assessoria em meios de comunicação (para jornalistas) e entidades de turismo, atividades com livros (publicações religiosas, livrarias) e em torno da arte (arquitetura do sagrado, conservação de museus), professores de escolas, trabalho em meio hospitalar (acompanhante pastoral), assessoria em Igrejas e ONGs, consultoria de organismos culturais para o campo religioso.

O bacharel em Filosofia tem a missão de construir, preservar e transmitir o conhecimento, de modo a formar pessoas que venham a atuar a partir de uma visão criativa, crítica e construtiva de mundo. Entre os seus objetivos está o de formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção e participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; além de incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura. A formação acadêmica deve dar ao profissional as condições de identificação de problemas relevantes à vida, avaliar criticamente posições quanto a esses problemas, visando à ação consciente, crítica e autônoma. O bacharel em Filosofia insere-se no mundo do trabalho através de atividades de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura.

