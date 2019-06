Faça o teste e avalie seus conhecimentos sobre a cultura da Inglaterra

NE10

London Eye, um dos símbolos londrinos Foto: Lorena Aquino/JC360

Você já consegue entender e falar inglês, tudo bem! Mas será que também está familiarizado com a cultura da Inglaterra, o berço desse idioma tão global?

Filmes, séries, notícias, música - tudo isso pode te ajudar a ficar por dentro do que acontece na Terra da Rainha. E o contato com a cultura e os costumes locais te conectam ainda mais com a língua, e fazem com que o aprendizado seja mais contextualizado e eficaz.

Faça o teste e avalie seus conhecimentos!