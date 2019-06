Mercado de trabalho promissor para quem escolhe cursar ciências contábeis, licenciatura em física e licenciatura em matemática

NE10

Os coordenadores dos cursos de ciências contábeis, licenciatura em física e licenciatura em matemática da Universidade Católica de Pernambuco falam sobre as graduações e o mercado de trabalho. Foto: Reprodução Facebook

Ter a opção de terminar a graduação já efetivado em um emprego é a realidade dos cursos de Ciências Contábeis, Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática. O mercado apresenta uma grande demanda por estes profissionais que podem optar também por seguir uma carreira acadêmica através do mestrado e doutorado. Essas graduações estão sendo oferecidas pela Universidade Católica de Pernambuco através do vestibular no meio do ano. As inscrições terminam na próxima terça-feira (25) e podem ser feitas pelo site vestibular.unicap.br.

Com a crise econômica que assola o país, muita gente tem optado por abrir a própria empresa e isso demanda a contratação de um contador. É uma profissão que consegue se manter em um ritmo de crescimento em qualquer cenário. Na Católica, o curso é oferecido há quase 50 anos. O profissional formado pela Unicap pode atuar na implementação de sistemas de informações contábeis e gerenciais para proporcionar a tomada de decisões em diversas entidades, sejam públicas ou privadas, bem como de trabalho em equipes. O profissional das ciências contábeis poderá atuar individualmente, em equipe, através de escritórios de assessoria, auditoria e consultoria contábil, com a finalidade de registrar e controlar as atividades administrativas das empresas, assim como opinar sobre a situação econômico-financeira delas. Destaque para o projeto de extensão do curso: a cada ano, professores e alunos do curso desenvolvem uma atividade que ajuda o contribuinte a declarar o Imposto de Renda. O formulário é preenchido com ajuda deles. Em troca, o grupo arrecada alimentos não perecíveis que são doados a entidades sem fins lucrativos.

As licenciaturas em Física e Matemática formam professores que articulam o conhecimento dessas áreas à pedagogia dos ensinos Fundamental e Médio. Os cursos capacitam também para o uso das novas tecnologias da comunicação e informação, bem como forma professores-pesquisadores que enfrentem os desafios do ensino na realidade da educação básica. As duas licenciaturas são oferecidas no turno da noite em quatro anos. O profissional licenciado em Física e Matemática está habilitado para atuar nos ensinos Fundamental e Médio. Esses profissionais podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, quais sejam: instituições de ensino e organizações, ministrando aulas, assumindo cargos de direção, atuando como apoio nas áreas de tecnologia para educação. No curso de Licenciatura em Matemática, há um projeto de extensão no qual professores e alunos desenvolveram um jogo lúdico matemático que faz parte de oficinas dadas a idosos da comunidade do Bode, no bairro do Pina. A ideia é usar a pedagogia e os princípios matemáticos para estimular a memória dos idosos.

A escassez da mão-de-obra de professores é uma realidade de mercado. Pensando em estimular essa formação, a Unicap vai conceder bolsas de 50% para quem ingressar nos cursos de licenciatura. Confira a TV JC com a entrevista com os coordenadores dos cursos e aproveite para conhecer mais sobre o mercado de trabalho e grade curricular.