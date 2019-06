Direito, serviço social e ciência política renovam a tradição da Unicap

NE10

Os coordenadores dos cursos de direito, serviço social e ciência política da Unicap falam sobre os desafios das profissões e detalhes sobre o ensino das graduações na universidade. Foto: TVJC

A Universidade Católica de Pernambuco tem uma larga experiência em diversos cursos oferecidos na região. Prova disso é o bacharelado em Direito que celebra 60 anos em 2019. Outro exemplo é o de Serviço Social, que forma assistentes sociais há 46 anos. Mas, ao mesmo tempo em que se consolida como uma Universidade de tradição, a Unicap se mostra atenta às necessidades da sociedade e está sempre disposta a inovar lançando cursos novos. É o caso do bacharelado em Ciência Política, que já vai para o seu segundo vestibular. A primeira turma foi formada no começo do ano.

Essas são ótimas opções para quem busca seguir uma profissão na área de humanas. Todas essas graduações têm carreiras promissoras e estão sendo oferecidas no Vestibular 2019.2. As inscrições estão abertas até 25 de junho pelo site vestibular.unicap.br. As provas acontecem no dia 7 de julho.

O curso de Direito da Católica é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Exemplos disso são o selo OAB Recomenda, concedido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o conceito máximo na avaliação do MEC, com nota 5. O corpo docente é formado por acadêmicos, além de desembargadores, juízes, promotores, advogados e defensores públicos. A formação profissional dos estudantes intercala teoria e prática. Para concretizar esta diretriz, a Católica mantém convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por meio da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; do Fórum Universitário, no qual funcionam Juizados Especiais Criminal e Cível; e da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O modelo de gestão do curso reforça disciplinas ligadas aos Direitos Humanos. Tanto que a Unicap criou a Cátedra Dom Helder Camara de Direitos Humanos em parceria com a Unesco. Para o vestibular 2019.2, há vagas para os turnos da manhã, tarde e noite.

O curso de Serviço Social da Unicap também figura entre os mais tradicionais da instituição. A graduação é oferecida no turno da noite e está organizada em quatro anos. Na última avaliação do MEC, obteve o conceito 4, numa escala de 1 a 5, o que significa “muito bom”. Quem for aprovado no Vestibular 2019.2 terá direito a uma bolsa de 50%. A demanda por assistentes sociais tem crescido muito devido às mudanças nas políticas públicas de saúde, segurança, habitação e educação. As transformações na legislação trabalhista também têm impactado no campo de atuação do assistente social.

O assistente social formado pela Unicap é preparado para identificar as demandas socioinstitucionais; construir respostas profissionais aos problemas sociais; elaborar, implementar, monitorar e avaliar planos, programas e projetos na área social; viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais e comunitárias; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; elaborar e desenvolver pesquisas científicas na área social; formular e implementar políticas sociais; prestar assessoria e consultoria no âmbito social; orientar a população para a defesa de seus direitos sociais.

Ao celebrar 75 anos em 2018, a Unicap lançou o Instituto Politeia, que marcou a inauguração da escola de política da instituição. O nome Politeia vem do pensamento grego clássico que se refere à política, relações de poder e ao papel do Estado. Um dos principais objetivos do Instituto é elevar o nível do debate no meio acadêmico e, por isso, foi criado o curso de Bacharelado em Ciência Política que tem duração de quatro anos. As aulas acontecem no turno da manhã. A grade curricular foi estruturada com base em dois eixos: Gestão Pública e Relações Internacionais. Os profissionais formados neste bacharelado terão o grau de cientistas políticos. Os ex-alunos que passarem no vestibular do meio do ano da Católica no curso de Ciência Política terão direito a bolsa de 30%. O benefício também vale para assessores políticos. Já os demais aprovados, terão direito a bolsa de 20%.

Confira a entrevista da TV JC com os coordenadores dos cursos que falaram sobre os desafios da profissão e detalhes sobre o ensino das graduações na Unicap: