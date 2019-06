Cursos de administração, ciências econômicas e publicidade e propaganda formam profissionais estratégicos para o mercado

NE10

Os coordenadores dos cursos de administração, ciências econômicas e publicidade e propaganda da Unicap falam sobre o vestibular, conteúdo e diferenciais dos cursos. Foto: TVJC

A capacidade para desenvolver soluções estratégicas é uma das características que une os profissionais de Administração, Ciências Econômicas e Publicidade e Propaganda. O administrador e o economista participam ativamente da tomada de decisões dentro de uma empresa, enquanto que o publicitário trabalha a imagem e o marketing, entre outras atividades. Quem quiser seguir uma destas carreiras, pode se inscrever, até 25 de junho, no vestibular do meio do ano da Universidade Católica de Pernambuco. As provas acontecem no dia 7 de julho.

Administração é uma das profissões mais procuradas pelos estudantes e não é por acaso, pois existe uma alta taxa de empregabilidade para este profissional. O mercado de trabalho do administrador é amplo e diversificado, possibilitando-o a atuar como executivos do nível estratégico ou de nível gerencial em empresas e instituições públicas, em funções específicas, tais como: finanças, operações, logística, recursos humanos, marketing, comércio exterior, gerência de projetos e sistemas de informação. Além de trabalhar como consultor ou autônomo, sempre focado na perspectiva humanística que é um dos diferenciais do ensino da Católica. O curso é oferecido nos turnos da manhã e noite e está organizado em quatro anos. Há ainda um estágio supervisionado obrigatório no qual o aluno é acompanhado em campo pelo profissional responsável no local de atuação.

Outra profissão fundamental para diversas empresas e organizações é o economista. O mundo gira em torno das finanças e suas variantes nem sempre são fáceis de entender. É preciso interpretar uma alta no dólar, a queda na bolsa de valores, entre outros, para saber o impacto que esses índices vão gerar na empresa. O bacharel em Ciências Econômicas precisa entender sobre diversas áreas e tomar decisões estratégicas que fortaleçam a instituição onde atuam. O economista tem uma ampla possibilidade de atuação no mercado de trabalho. Na área empresarial é muito solicitado no planejamento estratégico de empresas, na elaboração de projetos de investimento e no controle de risco nos estudos de mercado. Na área pública sua atuação é importante para a gestão dos recursos, no planejamento tributário, na gestão de programas de desenvolvimento, etc. Várias instituições do setor público contratam profissionais com perfil majoritariamente voltado para a ciência econômica, tais como IBGE, IPEA, Receita Federal e Banco Central, entre outros. Na Unicap, o curso de Ciências Econômicas é oferecido no turno da noite e tem duração de quatro anos.

O profissional formado em Publicidade e Propaganda também tem um mercado muito diverso e amplo. Quem quiser ingressar nessa área precisa ter criatividade e gostar de trabalhar em equipe. O publicitário está apto para planejar, criar, produzir, difundir e gerir a comunicação publicitária, promover ações promocionais e de incentivo, atividades de “marketing”, venda pessoal e identidade corporativa, e realizar assessoria publicitária e de informação. Além disso, poderá desenvolver pesquisas e continuar seus estudos na pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado. Na Unicap, o curso é oferecido no turno da manhã, em quatro anos. O aprendizado de sala de aula é logo colocado em prática em diversas atividades a exemplo do Pavilhão Sonoro e das ações da Agência Experimental – Aê, que atende instituições e empresas sob a supervisão de professores.

A TV JC entrevistou os coordenadores dos cursos que falaram sobre os desafios da profissão e detalhes sobre o ensino das graduações na Unicap: