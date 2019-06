Mercado de trabalho aquecido para cursos tradicionais

NE10

Os coordenadores de curso da Unicap, Caetano Queiroz (Engenharia Civil), Márcio Bueno (Ciência da Computação) e Raphael Nascimento (Química) conversaram sobre vestibular, conteúdo e diferenciais de cada área. Foto: Reprodução Facebook

Quem pensa na escolha da graduação de olho no mercado de trabalho pode ter boas opções com três cursos tradicionais da Universidade Católica de Pernambuco: Ciência da Computação, Licenciatura em Química e Engenharia Civil. Os dois primeiros estão com déficit de mão-de-obra e por isso há vagas sobrando. Já o setor de Engenharia Civil espera uma retomada no crescimento econômico do país ainda este ano.

A Católica oferece o curso de Ciência da Computação há mais de 30 anos formando profissionais que possam contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da área, a fim de atender às necessidades das organizações e da sociedade. Esses profissionais estão aptos a identificar e solucionar problemas de informação, pesquisando, analisando e dominando o processo da informática. O Bacharel em Ciência da Computação pode atuar em empresas da área ou criar a sua própria empresa voltada para o desenvolvimento de ferramentas para ambientes computacionais e de novas tecnologias para áreas comerciais, técnicas e de aplicações gerais. É possível atuar como analista de suporte, administrador de banco de dados, gerente de redes de computadores, gestor, consultor, auditor em gestão de sistemas de informação.

O profissional licenciado em Química está habilitado para trabalhar nos ensinos Fundamental e Médio, além de poder trabalhar em empresas públicas ou privadas como instituições de ensino e organizações, ministrando aulas, assumindo cargos de direção, atuando como apoio nas áreas de tecnologia para educação. O estágio supervisionado é desenvolvido nas escolas, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Quem optar por este curso na Católica vai ter a oportunidade de aplicar esses conhecimentos em aulas práticas de laboratório, estágios, extensão e realizar pesquisas na área de Ensino da Química. Vale salientar que, assim como todas as licenciaturas, a Unicap oferece bolsa de 50% também para Química.

Já o curso de Engenharia Civil forma profissionais preparados para desafios científico-tecnológicos. A formação humanística do aluno leva em consideração fatores socioambientais, desenvolvendo senso crítico e habilidades capazes de atender de modo rápido, efetivo e eficaz, às novas demandas impostas pelas constantes mudanças do mundo. O projeto pedagógico é interdisciplinar e alia ensino, pesquisa e extensão ao conversar com as ciências da natureza, humanas e sociais. O profissional formado na Unicap tem perfil generalista, com capacidade e habilidade de absorver e desenvolver tecnologias e atividades de pesquisa, atuando na concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e de infraestrutura.

Esses cursos estão sendo oferecidos no vestibular do meio do ano da Católica. Confira a entrevista com os coordenadores dos cursos e fique por dentro da grade curricular e das oportunidades no mercado de trabalho: