Mercado promissor para graduados em licenciatura

Coordenadores dos cursos de História, Pedagogia e Letras da Unicap falam sobre grade curricular e mercado de trabalho. Foto: Reprodução Facebook

Escolher um curso de licenciatura permite ao graduado dar aulas no ensino fundamental, médio e profissionalizante dentro da área de conhecimento na qual ele se formou. Para quem quer seguir esse caminho, as notícias são animadoras. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), atualmente, existe uma alta taxa de empregabilidade para os profissionais da área de Educação.

Para incentivar a formação de novos professores, a Universidade Católica de Pernambuco oferece bolsas de 50% para quem ingressar em uma licenciatura. Entre os cursos, está o de Pedagogia que, segundo dados do Censo da Educação Superior divulgado no ano passado, é uma das profissões mais desejadas pelos alunos. Após a conclusão do curso de Pedagogia da Unicap, que tem duração de quatro anos, além da docência, o pedagogo pode atuar na organização e planejamento dos processos de gestão de instituições educativas norteado por valores de solidariedade, justiça social, ética e cidadania.

O mercado de trabalho para o pedagogo é bastante amplo. Ele pode trabalhar nas escolas de Educação Infantil, Ensinos Médios e Fundamentais, Magistério, Educação de Jovens e Adultos, turmas de alunos com necessidades educativas especiais, além de gestor de escola e de sistema e como assessor pedagógico educacional. Nas empresas, o pedagogo pode trabalhar em Recursos Humanos; Orientação Profissional; Programas Educacionais, Produção de brinquedos educativos e materiais didáticos; Editoras; Brinquedoteca; ONGs.

A licenciatura mais disputada na Unicap é a de História. O curso está organizado em quatro anos, sendo oferecido nos turnos da tarde e noite, e promove a formação de professores dos ensinos Fundamental e Médio, empenhados na produção e socialização do conhecimento sobre as múltiplas trajetórias empreendidas pelas sociedades humanas, particularmente pela brasileira. A ideia é que o conhecimento histórico fundamente o exercício da cidadania e seja posto a serviço do bem-estar social coletivo.

O campo de atuação transcende o exercício da docência, uma vez que o Historiador pode trabalhar em museus, editoras, assessorias de rádio, televisão, jornal, empresas e ONG’s e órgãos públicos gestores de patrimônio cultural, bem como na pesquisa em arquivos e bancos de dados.

As Licenciaturas em Letras na Unicap oferecem habilitação em Português/Inglês e Português/Espanhol. O aluno é preparado para atuar como docente em língua e literatura nos Ensinos Fundamental e Médio, com orientações para o campo da pesquisa. O projeto do curso oferece condições para o profissional aplicar esses conhecimentos em estágios, extensão e pesquisa. Esse profissional pode desenvolver pesquisas e continuar seus estudos na pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado.

O licenciado em Letras pode atuar no magistério, em Instituições do Ensino Fundamental e Médio, em escolas da rede pública e privada, órgãos públicos, editoras de livros e revistas, empresas jornalísticas e agências de publicidade. Pode exercer as atividades de redator, revisor e organizador de textos, nos centros culturais, centros de documentação e informação, bem como trabalhar em congressos e seminários.

