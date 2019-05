Cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Enfermagem da Unicap priorizam formação humanística

NE10

Coordenadoras dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Fisioterapia da Unicap destacam humanização na formação da Universidade. Foto: Reprodução do Facebook

Formar profissionais da área de saúde com bastante conhecimento técnico e uma boa dose de sensibilidade e empatia é a diretriz dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Enfermagem da Universidade Católica de Pernambuco. Estes e outros 26 cursos estão com inscrições abertas para o vestibular de meio do ano da instituição.

Durante o período de graduação, os alunos são direcionados para muitas atividades práticas. Como é o caso da Clínica Escola Corpore Sano na qual os alunos fazem estágios supervisionados por professores. A Clínica oferece serviços de pilates, tratamentos contra dor, reabilitação aquática, além de hidroginástica para hipertensos e diabéticos em piscina aquecida. O curso de Fisioterapia está organizado em 5 anos e é oferecido no turno da manhã. O fisioterapeuta atua nos diversos níveis de atenção à saúde, desde a prevenção até a cura de estados patológicos diversos. Suas atividades podem ser desenvolvidas em hospitais, clínicas privadas, empresas, academias de ginástica, clubes esportivos e atendimento em domicílio. Além disso, os alunos também podem praticar o conhecimento em 28 laboratórios integrados ao Centro de Ciências Biológicas e Saúde da Unicap.

O tradicional curso de Fonoaudiologia da Unicap, com formação de alunos há quase 40 anos, também dispõe de uma Clínica Escola na qual os alunos aplicam o conteúdo visto em sala de aula. Lá são oferecidos serviços de exames e terapia disponíveis à comunidade. Os alunos trabalham com terapia da linguagem, voz e motricidade orofacial. O setor de audiologia realiza exames de audiometria, imitanciometria, teste da orelhinha e avaliação do processo auditivo. Destaque para os projetos de extensão do curso: são sete em andamento, entre eles o de Reabilitação Labiríntica, coordenado pelo Professor Paulo Freitas.

E em 2019 será formada a primeira turma do curso de Enfermagem. A graduação oferecida pela Unicap desde 2014 vem sendo reconhecida pelo ensino de excelência. Desde o primeiro período, focando no atendimento humanizado, os alunos têm contato com a atividade prática nos hospitais conveniados. O mercado de trabalho é vasto, podendo o profissional de enfermagem atuar em hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, clínicas de vacinação, escolas, creches, enfermagem do trabalho, enfermagem off-shore (navios, plataformas de petróleo), ambulatórios, centros de reabilitação, laboratórios, instituições de ensino e de pesquisa, docência universitária, Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPAS) e Casas de Parto.

Se você tem dúvidas sobre qual profissão seguir e se interessou por uma delas, não deixe de conferir a entrevista na TV JC com as coordenadoras Cristiana Machado (Fisioterapia), Rafaella Pacheco (Enfermagem) e Conceição Silveira (Fonoaudiologia).