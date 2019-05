Unicap abre inscrições para vestibular do meio do ano com oferta de bolsas

NE10

Teresa Peretti, Jeferson Marques e o professor Leonel Morais, todos da Unicap, falam sobre o vestibular. Foto: Reprodução Facebook

Uma oportunidade para quem quer começar uma graduação ainda em 2019 é o vestibular do meio do ano da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). São 1.462 vagas em 29 cursos, incluindo medicina. A taxa de inscrição custa R$ 150 (todos os cursos), R$ 350 (medicina) e R$ 70 para alunos de escola pública. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet através do site vestibular.unicap.br. As provas acontecem no dia 7 de julho.

Serão dois processos seletivos no mesmo dia. Uma prova exclusiva para os candidatos de medicina e outra para os demais cursos. É possível usar a nota da redação do Enem que tenha sido realizado entre 2016 e 2018. Quem fizer essa opção, terá um horário diferenciado na aplicação das provas: das 8h às 11h30. Os demais participam do processo das 8h às 13h30.

Outra forma de ingressar na Católica é como portador de diploma ou através de transferência para alunos oriundos de outra instituição.

Os aprovados nas licenciaturas terão direito a bolsa de 50%, independentemente de terem estudado em escola pública ou privada. Essa bolsa é um incentivo para a formação de novos professores. Ex-alunos que quiserem fazer uma segunda graduação terão direito a bolsa de 20%. Os aprovados em primeiro lugar em cada um dos cursos oferecidos, com exceção de medicina e das licenciaturas, vão receber bolsa de 25%. Para quem vai cursar ciência política, existe a bolsa de 20% para o público em geral e 30% para ex-alunos e assessores políticos. Os aprovados em Fonoaudiologia, Fisioterapia e Serviço Social terão bolsa de 50%.

A Católica disponibiliza ainda várias outras modalidades de bolsas e financiamentos, que podem chegar até 100% desde que o candidato preencha o perfil e as exigências para tal benefício.

As matrículas serão realizadas no mês de julho e as aulas já começam no dia 05 de agosto. Outras informações no fone 2119-4016.

Confira a entrevista na TV JC com o professor Leonel Morais, da Comissão de Vestibular, Teresa Peretti, diretora de Gestão Escolar, e Jeferson Marques, da Divisão de Ação Social.