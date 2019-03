Pós-graduação em Direitos Humanos e em História do Nordeste do Brasil é oportunidade para profissionais de diversas áreas

NE10

Professor Tiago Cesar, coordenador da especialização em História do Nordeste do Brasil, e a coordenadora da especialização em Direitos Humanos, Valdênia Brito Foto: TV JC

Profissionais da iniciativa privada ou do poder público podem se inscrever no curso de pós-graduação em Direitos Humanos, um dos mais antigos da Universidade Católica de Pernambuco. A especialização é voltada para quem deseja aprofundar conhecimentos no que se refere ao planejamento na área de gestão governamental e não governamental, além de contribuir para a formação de profissionais e técnicos para a atuação pautada nos valores éticos, políticos e culturais que fundamentam os direitos humanos. Política internacional, democracia, gestão de políticas públicas, educação relacionados aos direitos humanos são alguns dos temas trabalhados nas disciplinas do curso. As aulas acontecem às sexta-feira das 18h30 às 22h15 e sábado de 8h às 12h30.

Já profissionais como professores, jornalistas, arquitetos, turismólogos, entre outros, estão aptos a cursar História do Nordeste do Brasil. Preparar os alunos para a pesquisa no âmbito da história regional tem sido um dos objetivos do curso. Intelectuais, ideias políticas e projetos de organização nacional; questões políticas do Nordeste; movimentos sociais; cultura; formação econômica; história social das Capitanias do Norte; e Patrimônio Cultural são alguns dos assuntos tratados nas disciplinas da pós-graduação. As aulas são realizadas aos sábados, das 8h às 12h e das 13 às 17h.

Detalhes das especializações

