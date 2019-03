Planejamento é palavra-chave dos cursos de Gestão de Projetos Sociais e Construção de Rodovias

NE10

Para conseguir se destacar no mercado de trabalho, o profissional precisa investir em conhecimento. Fazer uma pós-graduação em uma universidade conceituada aumenta as chances de conquistar um emprego.

Uma pós-graduação pode fazer ainda mais a diferença nos casos em que há escassez de profissional. Uma das áreas que têm déficit de mão-de-obra é a construção de rodovias. Pensando nisso, a Universidade Católica de Pernambuco vai abrir a segunda turma do curso lato sensu de Projetos de Construção de Rodovias. O coordenador do curso, Eduardo Oliveira Barros, explica que a especialização é voltada para engenheiros civis, ambientais, cartográficos e agrícolas e que pretende preparar o profissional para ter conhecimento de toda a complexidade que envolve o trabalho, abordando temas como licitações, recuperação de estradas e o planejamento das etapas e de todos os detalhes.

Planejamento também é o segredo do curso de Gestão de Programas e Projetos Sociais da UNICAP que vai abrir a sétima turma de pós-graduação. De acordo com a coordenadora do curso, Odalisca Moraes, os projetos sociais precisam de um gerenciamento profissional para que se possa estabelecer metas, trazer resultados e possibilitar um financiamento. O curso vai fornecer as ferramentas necessárias para quem deseja garantir a eficácia de um projeto já pronto ou tirar uma ideia do papel.

