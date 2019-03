Direito do Trabalho e Ciência Política são temas de especializações

JC360 NE10

Nesta sexta-feira (7), a TV JC recebeu os coordenadores dos cursos, Rogéria Gladys, de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e Afonso Chaves, de Ciência Política. Foto:TV JC/Reprodução

Após a Reforma Trabalhista e com uma Reforma da Previdência a caminho, falar sobre Direito do Trabalho e Processo do Trabalho nunca foi tão atual. Poderíamos dizer o mesmo da Ciência Política. A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) oferece cursos de especialização nessas duas áreas, destinados a pessoas que querem dominar um pouco melhor os assuntos que se destacam no país neste momento.

O curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho vai parar sua quarta turma, com foco em pessoas da área de Direito. Já o curso de Ciência Política está iniciando a 11ª turma, destinado a pessoas de qualquer área do conhecimento. Nesta sexta-feira (7), a TV JC recebeu os coordenadores dos cursos, Rogéria Gladys, de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e Afonso Chaves, de Ciência Política. Assista:

Mais informações sobre os cursos de especialização da Unicap podem ser acessadas através da internet, no site www.unicap.br/pos.