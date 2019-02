Cursos de fotografia e cinema compõem ensino de audiovisual na Unicap

NE10

Renata Victor, coordenadora da especialização em Narrativas Contemporâneas da Fotografia, e Alexandre Figueiroa, professor de Estudos Cinematográficos, ambos na Unicap. Foto: TV JC

Produtos em audiovisual estão por todos os lados. Como outras áreas, mas de forma mais acelerada, o cinema e a fotografia têm passado por mudanças que exigem muito mais dos profissionais e mais ainda dos acadêmicos que estudam e ensinam. Entre as opções disponíveis de cursos de especialização na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), estão justamente os cursos de especialização em Narrativas Contemporâneas da Fotografia, coordenado pela professora Renata Victor, e de Estudos Cinematográficos, do professor Alexandre Figueirôa.

Eles foram convidados para falar um pouco sobre esse assunto na TV JC desta quarta-feira. Assista abaixo:

Estudantes da especialização em Fotografia na Unicap vão adquirir habilidades em direção de fotografia, edição e finalização de vídeos com imersão em processos criativos e de gestão de projetos em Fotografia e Audiovisual. Já a especialização em Estudos Cinematográficos capacita profissionais no âmbito da crítica de artes e espetáculos, no caso de jornalistas graduados, e na pesquisa acadêmica.

Os dois cursos têm tudo a ver com comunicação, mas estão abertos para pessoas de todas as áreas que tenham interesse em se aprofundar no assunto.

Informações sobre os dois cursos podem ser obtidas pelo fone 2119-4134. As inscrições devem ser feitas pelo site www.unicap.br/pos.